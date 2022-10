Biztonság

Egyre több baleseti haláleset kapcsolódik a Teslákhoz

Az amerikai kormányzati adatok szerint az elmúlt négy hónapban tíz ember vesztette életét olyan balesetekben, amelyekben automatizáltan vezető járművek vettek részt. 2022.10.20 11:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) a héten új baleseti statisztikákat tett közzé az önvezető autókról. Az adatok szerint Elon Musk Teslái legalább tíz halálos balesetben vettek részt május közepe és szeptember közepe között.



A halálos áldozatok között négy olyan baleset volt, amelyben Teslák és motorkerékpárok is érintettek voltak. Az adatlapból azonban nem derül ki, hogy a Teslák vezetéstámogató rendszerei be voltak-e kapcsolva a balesetek során, vagy a járműveket emberi vezetőik irányították.



Az adatbázisban egy 11. haláleset is szerepel, amely állítólag egy vezetőtámogató rendszerrel felszerelt Ford pickup teherautóhoz köthető. Az autógyártó azonban a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy a balesetet tévesen jelentették, és később kiderült, hogy a pickup nem volt felszerelve vezetőtámogató mechanizmussal.



Az új adatok arra utalnak, hogy az önvezető autókkal kapcsolatos halálos balesetek száma meredeken emelkedik. A tavaly júliustól május 15-ig gyűjtött adatok, amelyeket az ügynökség júniusban tett közzé, mindössze hat halálos balesetet tartalmaztak, és további öt olyan baleset volt, amely súlyos sérülésekkel járt. A halálesetek közül öt Teslában és egy Fordban történt, a felsorolt balesetek mindegyikénél a vezetéstámogató rendszerek voltak használatban.



Az automatizált vezetésű járművek halálos baleseteinek nyilvánvaló növekedését máris elítélték a vezetésbiztonságért küzdő pártolók, akik sürgették az NHTSA-t, hogy tegyen lépéseket a Tesla ellen. A motorosok halálos balesetei különösen aggasztóak - mondta a Center for Auto Safety nonprofit szervezet vezetője, Michael Brooks.



"Úgy gondolom, hogy a Tesla részéről elég egyértelmű a rossz viselkedés mintája, amikor a [szövetségi] biztonsági törvény előírásait kell betartani, az NHTSA pedig csak ül ott" - mondta Brooks az AP-nek. "Hány motoros halálesetnek kell még bekövetkeznie?"



Mindazonáltal az automatizáltan vezető járművek az USA-szerte bekövetkezett közúti haláleseteknek csak elenyésző töredékét teszik ki. Tavaly közel 43 000 ember vesztette életét az amerikai utakon, ami 16 éve a legmagasabb érték. A halálesetek számának növekedése annak köszönhető, hogy a Covid-19 járvány lecsengésével egyre több sofőr ült autóba.