Közlekedés

Megújultak az utastájékoztatási táblák a Déli pályaudvar aluljárójában is

A fővárosi Déli pályaudvar aluljárójában is megújultak az utastájékoztatási táblák - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A BKK és a Budapest Közút 48 új útbaigazító táblát - irányító és kijáratokat jelző táblákat, környezeti helyszínrajzokat és a pályaudvarról induló BKK-járatokat ábrázoló térképet - helyezett ki a csomópontban.



A Déli pályaudvar aluljárója a terület forgalma miatt kiemelt jelentőségű, ezért az utastájékoztatási rendszer folyamatos frissítése is elengedhetetlen - írták, jelezve, hogy az új rendszer a korábbinál informatívabb, vizuális megjelenése pedig korszerűbb, és illeszkedik a BKK egységes arculatába.



Újdonság, hogy az aluljárók kijáratait betűk jelölik, és az eligazodást két környezeti térkép is segíti.



A metróállomás kijáratával szemközti felületre egy helyszínrajz kerül, amely segíti az eligazodást a csomópontban és az állomáson. Ezzel egészül ki hamarosan a BKV Zrt. jóvoltából az utastájékoztatási rendszer - olvasható a közleményben.



Kitértek arra, hogy először, néhány éve az Ecseri úti metróállomás aluljáróiban újították fel az utastájékoztatási elemeket. A pénzügyi források függvényében még az idén a Népligetnél és Kaszásdűlőnél, továbbá várhatóan a jövő év első felében Kelenföld vasútállomásnál és a 3-as metróvonal menti aluljárókban végzik el ezt a munkát.