Több mint száz új, alacsonypadlós busz érkezik Budapestre

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A BKV buszflottájának frissítésével 135 új, alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbusz áll forgalomba Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester az új buszok jelképes átadásán csütörtökön történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi buszflotta fiatalítását, "amihez hasonlót az elmúlt harminc évben nem láttunk".



A főpolgármester a fejlesztésről azt mondta: "egy válság idején nem hátra, hanem előre kell menekülnünk, hiszen ez a válság arról szól, hogy olyan világot kell felépítenünk magunknak a jövőben, amelyben kevesebb energiát használunk, (...) a természeti erőforrásainkkal jobban gazdálkodunk".



Éppen ezért a közösségi közlekedés fejlesztése a legjobb recept a válságból való kilábalásra - mutatott rá a főpolgármester.



Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány megváltoztatta a közlekedési szokásokat, és ahhoz, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést, versenyképessé kell tenni a járműveket az autós közlekedéssel szemben.



A klíma- és energiaválságot csak akkor lehet legyőzni, ha a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésével zöldebbé válik a főváros - mondta a főpolgármester.



Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója közölte, a 135 új busz közül 35-öt megvesznek, 100-at pedig bérelnek. Az 1990-es évek óta ekkora buszflotta "egyben fiatalítva nem volt a BKV-nál" - tette hozzá.



Azt mondta, az új járművekkel a fővárosi közösségi közlekedésben az összes busz alacsonypadlós és klimatizált lesz, a környezetkímélő járműveket a legkorszerűbb EURO 6-os motorral szerelték fel.



Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a modern járműpark létrehozása nem öncél. Nagyon fontos az ügyfélkényelem szempontjából, hiszen csak akkor fogják minél többen használni a közösségi közlekedést, ha a járatokon kényelmesen lehet utazni, másrészt a buszbeszerzéssel nagyban hozzájárulhatnak Budapest fenntarthatóságához és élhetővé tételéhez - mondta.



Megjegyezte, hogy az új buszokon nemcsak utazni lesz jobb, hanem a járművezetők munkakörülményei is javulnak.



Kitért arra is, jövőre 48 új Solaris trolibusz érkezik Budapestre, továbbá külső szolgáltató révén 2023-ban 150 új, alacsonypadlós busz közlekedhet majd a fővárosban.



A BKK és a BKV közös közleményben tudatta: csütörtöktől 29 bérelt, szóló és csuklós Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbusz áll forgalomba Óbuda és Cinkota telephelyek szolgáltatási területén.



Közleményük szerint a buszágazatban - ide tartoznak a trolibuszok is - az alacsonypadlós járművek aránya az elmúlt 8 évben 38 százalékról 91 százalékra emelkedett, és ennek a flottának a forgalomba állásával a magaspadlós autóbuszok teljesen eltűnnek Budapest útjairól.