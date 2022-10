Energiaválság

Már novemberre kifogyhat a gázolajkészlet hazánkban a Shell szerint

A drága földgázt egyre több cég helyettesíti gázolajjal, novemberre kifogyhat a készlet Magyarországon - számolt be Népszava. A jelenlegi energiapiaci körülmények miatt novemberre akár hiány is kialakulhat a gázolajból - vélekedett Vecsey Sarolta, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős mobilitási igazgatója a napilapnak. Sok ipari fogyasztó ugyanis elkezdett átállni a gázról a hasonló fűtőértékű, de – még piaci áron is – olcsóbb dízelre.



A Magyarországon 193 töltőállomást üzemeltető társaság az ársapka 2021. november közepi bevezetése óta hangsúlyozza, hogy az intézkedés piaci nehézségeket okoz. A döntés nem segítette a kínálatot a megnövekedett igényekhez igazítani. Így a kutakon előfordulhat hiány a hatósági áras termékekből - fogalmazott az igazgató.

Ezzel együtt hosszú távon terveznek, a cég magyarországi jelenléte 1925-ig tekint vissza. De elkötelezettek a szintén hosszú távú szemléletet igénylő zöld „energiaátmenet” mellett is - tette hozzá Vecsey.



Az ellátási nehézségek miatt a Shell a nyár közepén öt hazai töltőállomása működését átmenetileg felfüggesztette. A kisteljesítményű kútoszlopokon jelenleg bruttó 80 ezer, a nagyteljesítményűeken pedig bruttó 290 ezer forint a tankolásonkénti határ úgy, hogy naponta többször is fordulhatunk.



A hatósági üzemanyag értékesítésén elszenvedett veszteségük mértékét nem közölte a cégvezető.



A „kis” töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége aggodalmait, miszerint a jelenlegi helyzet közel ezer egységük tönkretétele által a „színes” láncok piacszerzését szolgálná, Vecsey Sarolta nem osztja. Szavai szerint ugyanis a többletforgalom, különösen a hozzájuk átszokó mezőgazdasági gépek kiszolgálása, számukra is komoly kihívás. A kis kutak tartós kiesése nagyon nehezen kezelhető helyzetet idézne elő - mondta a magyarországi Shell vezetője a Népszavának.