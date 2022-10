Gépjárműkereskedelem

Jelentősen visszaesett az új autók forgalomba helyezése az első három negyedévben

Az idei első kilenc hónapban 85 769 új személygépkocsi forgalomba helyezésével 9,3 százalékot esett vissza a belföldi autópiac - közölte az MTI-vel hétfőn a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).



A Datahouse adatai alapján a tavalyi azonos időszakhoz képest az elektromos autók száma jelentősen nőtt, közel másfélszer annyi, 3437 új elektromos autót regisztráltak idén az első kilenc hónapban, mint 2021-ben. Ennek ellenére a regisztrált új autók mindössze 4 százaléka tisztán elektromos és hasonló arányt képviselnek a tölthető hibrid modellek.



Ez az összességében 8 százalékos piaci részesedés, amelyet a tisztán elektromos vagy tölthető hibrid autók adnak, igen alacsony és mivel a növekvő energiaárak sokakat elrettenthetnek az ilyen modellek vásárlásától, a növekedés lelassulhat a közeljövőben - közölte az MGE.



A használt személyautók forgalma 99 292 darabos behozatallal alig változott éves összevetésben, és június óta a tavalyi szint alatt van, a visszaesés oka elsősorban forint/euró árfolyam növekedése.



Az MGE éves szinten 125 ezer új személyautó forgalomba helyezésével számolt a januári előrejelzésében. Ehhez most annyit tettek hozzá, hogy akkor még nem volt háború, a járvány lecsengésével a piac helyreállására lehetett készülni. Ma már tudható, hogy az autóipar két nehéz év után az idén sem lélegezhet fel, a piac az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakába jutott, beleértve a javítási szolgáltatásokat is - tették hozzá.



Az ukrajnai háború csak tetézte az amúgy is akut csip- és alkatrészhiányt, illetve teljes káoszt okozott az ellátási láncokban. A megrendeléseket a márkaimportőrök csak jelentős csúszással tudják teljesíteni, a kínálat szűkült, a modellválaszték hiányos. Az energiaárak rohamos emelkedése, az üzemanyagokkal kapcsolatos bizonytalanság és a tartósan gyenge forint további lassulást feltételez a hazai autópiacon - írták.