Közlekedés

BKK: felújítás miatt másfél hónapig nem jár a fogaskerekű

Több helyen is felújítják a fogaskerekű pályáját, ezért hétfőtől előreláthatólag november 17-ig nem közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es, a 21A és a 221-es, a Királyhágó tér és a Svábhegy között a 212-es és a 212A autóbusszal, míg a vonal felső szakaszán, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni.



A 60-as pótlóbusz a Svábhegyről a 21-es autóbusz Normafa irányú megállójából indul, a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomásnál megáll a Golfpálya úton, a fogaskerekű végállomása mögött és a Gyermekvasút végállomása előtt is.



Mint írták, a pótlóbusz a fogaskerekűhöz hasonlóan hétköznapokon üzemkezdettől 5.30-ig, valamint 22.00-tól üzemzárásig, hétvégi napokon üzemkezdettől 7.30-ig, valamint 22.00 órától üzemzárásig igényvezérelten közlekedik.



Ez azt jelenti, hogy ezen időszakokban az utazási szándékot előre be kell jelenteni, a megfelelő online felületen, vagy telefonszámon. Amennyiben regisztrált utasokkal még nem telt meg az autóbusz, a járművezetőnél jelentkezve előzetes bejelentés nélkül is lehet utazni a buszon.



A 60-as pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani, míg a 21-es, a 21A, a 221-es, valamint a 212-es és a 212A autóbuszokon az utasforgalom függvényében mindennap teljes vonalon lehetséges a biciklik szállítása - közölte a BKK.



Mint írták, a 60-as pótlóbuszon kívül a 21-es, a 21A és a 221-es autóbusz a Svábhegy és a Széll Kálmán tér, a 212-es és a 212A autóbusz a Svábhegy és a Királyhágó tér, a Szilágyi Erzsébet fasorban közlekedő autóbuszok és villamosok a Széll Kálmán tér és a Szent János Kórház, az 59-es, 59B és az 59A villamosok a Királyhágó tér és Szent János Kórház, illetve Széll Kálmán tér közötti szakaszon pótló járatnak minősülnek.



Ezen járatok közötti - a fogaskerekű által érintett megállók eléréséhez szükséges - átszálláskor az egyszeri utazásra szolgáló jegyek használata esetén nem kell új jegyet kezelni, hanem a már kezelt jeggyel lehet továbbutazni. A kezelt vonal- és gyűjtőjegyeket átszállás után a jegy számkocka nélküli végén ismét kezelni kell - hívta fel a figyelmet a BKK.