Közlekedés

Megszépültek Lánchíd a pesti kapuzatán lévő oroszlánfejek és címerek

Hamarosan teljesen megújulnak a pesti hídfőt díszítő kőoroszlánok talapzatai, ahová a "ráncfelvarráson" átesett szobrok még az ősszel visszakerülnek. 2022.09.29 15:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszépültek a Lánchíd pesti kapuzatán lévő oroszlánfejek, valamint a fölöttük lévő címerek, és hamarosan teljesen megújulnak a pesti hídfőt díszítő kőoroszlánok talapzatai, ahová a "ráncfelvarráson" átesett szobrok még az ősszel visszakerülnek - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.



A BKK közleménye szerint a Lánchíd kapunyílásainak erősen szennyezett, oroszlánfejes záróköveiről - a műhelyben restaurált oroszlánszobrokhoz hasonlóan - különleges vegyszeres pakolásokkal távolították el az elgipszesedett, fekete réteget.



Az oroszlánfejek fölötti koronás címerek 1996-ban kerültek az átkelőre, a javítandó elemeket az épen maradt részekről vett szilikonminták segítségével pótolták.



A pesti pilonra már visszaszerelték a köveket díszítő 60 kis rozettát - a rózsaszirmokat formázó fém épületdíszeket - és 26 nagyobb díszöntvényt is, amelyeket a híd "új", kékesszürke színére festettek. A felújított gránit- és mészkőelemeket a pilon egyes részein még patinázzák és víztaszító szerrel kezelik - írták.



A BKK közölte azt is, hogy felújították az oroszlánszobrok talapzatait borító gránitlapokat, az északi oldalon lévő felirat pedig a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) javaslatának megfelelően kerül fel a hídra. Felvésték és már aranyozzák a "Széchenyi Lánczhíd" feliratot is, amelyet a híd második világháború utáni újjáépítésekor nem tudtak helyreállítani - közölték.



A Lánchíd felújítása - folytatták - továbbra is az ütemterv szerint halad. Befejeződtek a bennmaradó acélszerkezetet érintő jelentősebb javítások, a rozsdásodás elleni védelem már a pesti és a budai parti nyílásokban felállított sátrakban folytatódik. A pesti oldalon, a hídra felvezető járdaszakaszokon elkezdődött a közvilágítás vezetékeihez szükséges árkok ásása és a védőcsövek telepítése.



A Lánchíd felújítása 2021 tavaszán kezdődött el az A-Híd Zrt. kivitelezésében, és a tervek szerint 2023-ban fejeződik be, de az útpálya már ez év végén elkészül, és várhatóan decemberben visszaadják a forgalomnak - írták.