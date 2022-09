Háború

A nagy autógyártó bezárja oroszországi üzemét

A Toyota japán autógyártó úgy döntött, hogy bezárja szentpétervári üzemét - közölte pénteken közleményben az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium.



A vállalat megfogadta, hogy teljesíti minden társadalmi kötelezettségét, és extra kifizetéseket ígért dolgozóinak - áll a közleményben. Az autógyártó továbbra is biztosítja a Toyota és Lexus autók értékesítés utáni szolgáltatásait, és fenntartja kereskedői hálózatát az országban.



A hírről először a Kommerszant című lap számolt be pénteken, a vállalatnál dolgozó forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a Toyota autók gyártása nem folytatódik a helyszínen, de a gyár bezárása nem jelenti azt, hogy az autógyártó teljesen elhagyja Oroszországot.



A Toyota-gyár működését még márciusban függesztették fel az ukrajnai konfliktus közepette kialakult ellátási lánc zavarok miatt. Ezzel egyidejűleg a vállalat leállította a járművek importját Oroszországba.



A Camry és RAV4 Toyota modelleket gyártó üzem kapacitása évi 100 000 autó gyártására volt elegendő. A Kommerszant forrásai szerint az üzemet megőrzik, és a jövőben esetleg eladják. A minisztérium közölte, hogy a regionális hatóságok dolgoznak a telephely hasznosításának lehetséges módjain.



A Toyota nem válaszolt a média megkeresésére.



Az autógyártó nem az első, aki az ukrajnai háború kezdete óta felfüggesztette tevékenységét Oroszországban. A Volkswagen, a Nissan, a Mitsubishi, a Volvo és több más vállalat is leállította oroszországi tevékenységét február 24-e óta.