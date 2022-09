Közlekedés

A gyalogosoké a Szabadság híd az autómentes hétvégén

A gyalogosoké lesz a Szabadság híd és a Vámház körút egy része, valamint a Pesti alsó rakpart az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódó autómentes hétvégén szombaton és vasárnap - mondta el Karácsony Gergely főpolgármester pénteken budapesti sajtótájékoztatón.



Karácsony Gergely kiemelte, a mobilitási hét arról szól, hogy megpróbálják a közösségi közlekedést népszerűségét erősíteni. Ez egy nagyon fontos nemzetközi esemény, hiszen a nagyvárosok élhetősége nagymértékben függ attól, hogy mennyien használják a közösségi közlekedést - mondta.



A főpolgármester úgy fogalmazott, "Budapesten a közösségi közlekedést használni (...) jó és menő dolog". Nemcsak egyszerűen egy környezettudatos életforma része, hanem egy olyan nagyvárosi életforma része, amely egy pezsgő nagyvárosban a legjobb mobilitási lehetőségeket biztosítja - mondta.



Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a ciklus végére "nagyon jelentős mértékben" megújul a fővárosi közösségi közlekedés járműparkja - közölte.



Walter Katalin, a fővárosi mobilitási hetet szervező Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója elmondta, az Európai Mobilitási Hetet minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg.



Közölte, a Mol Bubi közbringarendszer a napokban újabb 110 kerékpárral, míg a jelenlegi 173 állomás az év végéig 15-tel bővül.



Továbbá pénteken adták át az ötszázadik Mobi-pontot, ahol rendezetten lehet felvenni és leadni a mikromobilitási eszközöket - mondta.



Walter Katalin közölte azt is, hogy elkészült a Karolina úti kerékpársáv és biztonságosan, minden standardnak megfelelően közlekedhet két sávon az autósforgalom.



Szólt arról is, hogy hétfőn indul a 83M jelzésű trolijárat, ami külső Józsefváros elérhetőségét javítja jelentősen.



Az Európai Mobilitási Héten az európai városok és nagyvárosok fokozott erőfeszítést tesznek a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítésére, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsihasználat helyetti alternatívákat - olvasható a programokról is tájékoztató bkk.hu/mobilitasihet2022 oldalon.