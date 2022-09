Autó

Palkovics: a kormány kiemelt figyelmet fordít a járműiparra

A kormány kiemelt figyelmet fordít a járműiparra, az ágazat ma már mintegy 25 százalékkal részesedik a magyar GDP-ből - hangsúlyozta a technológiai és ipari miniszter .



Palkovics László kiemelte, a kormánynak nagy felelőssége van a fejlődés fenntartásában. Terveik szerint Magyarország nemcsak a gyártásban, hanem a magas szintű innovációban, új technológiák megvalósításában is élen jár majd - mondta, megjegyezve, hogy a járműipar korszakváltáshoz érkezett, az iparág jövője komplikált, számos kérdés vár döntésre.



A tárcavezető a 4. Nemzetközi Gépjármű- és Autóipari Mérnöki Konferencián (VAE2022) tartott előadásában az eldöntésre váró ügyek közé sorolta a hajtás, az akkumulátorok, a hibrid járművek, az üzemagyagcella, és az önvezető járművek témaköreit. Az ágazat jövőjét meghatározó kihívások között kiemelte a zero kibocsátás, a fenntarthatóság, az energiaelőállítás kérdését, ahogy a fogyasztói szokások változását, a chip-, és alkatrészhiányt, a szállítási gondokat, és az energiaválságot.



Kitért arra: az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa elfogadta, hogy 2035-től nem szükségszerű kivezetni a belsőégésű motorokat, amennyiben lehetőség lesz a karbonsemleges szintetikus üzemanyagok használatára. Sikeresnek nevezte a fogyasztói szokások megváltozásával bevezetett autómegosztó szolgáltatásokat. A technológiai fejlődés a korábban vártnál lényegesen gyorsabb, az autonóm járművek már nem álmot, hanem a valóságot jelentik - mondta. A hajtásrendszerek változása is komoly kihívás - ami lehet például elektromos, hibrid - a jövőben szerinte nem egyetlen megoldás lesz, hanem ezek kombinációi - jelezte.



Kiemelte, hogy számos prémiumgyártó bővíti kapacitásait az országban, az Audi, a BMW, a Mercedes, és itt működik a legmodernebb tesztkörnyezet, a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya. Európa legnagyobb akkumulátor gyártó kapacitásával Magyarország rendelkezik, ami a németnél is nagyobb - hangsúlyozta.



Kijelentette, hogy a magyar kormány az iparág sikerét azzal is támogatja, hogy megfelelő hátteret teremt, támogató környezetet nyújt a működéséhez. A beszállítók fejlette, a világ TOP20 úgynevezett TIER1 státuszú beszállítójából 15 jelen van Magyarországon. Arról is beszélt, hogy a zöldmobilitás fejlesztése zajlik, nagy hangsúlyt fektetnek az elektromos buszok elterjesztésére a közösségi közlekedésben.



A miniszter jelezte: az energiaforrások között fontos a hidrogén, dolgoznak a technológia fejlesztésén.