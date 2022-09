Közlekedés

BKK: változik a közlekedés a hétvégén futóverseny miatt

Futóverseny miatt szombaton és vasárnap jelentős közlekedési változásokkal kell számolni a fővárosban, egyebek mellett egész hétvégére lezárják a Pázmány Péter sétányt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a kötöttpályás járatokat ajánlotta a közlekedőknek.



A társaságnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint szombaton 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt. A 154-es buszok mindkét nap rövidített útvonalon, a BudaPart helyett Újbuda-központig közlekednek.



A futóverseny napján, vasárnap időszakos és szakaszos lezárásokra kell számítani a Pázmány Péter sétány - budai alsó rakpart - Döbrentei téri felhajtó - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Várkert rakpart - Ybl Miklós utca - Apród utca - Attila út - Alagút utca - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Fő utca - Jégverem utca - Bem rakpart - Árpád fejedelem útja - Margit híd északi felhajtó - Margit híd - Margitsziget Központi út - Árpád hídi felhajtó - Árpád híd - Tavasz utca - Árpád fejedelem útja - Üstökös utcai rakparti lehajtó - budai alsó rakpart - Egry József utca rakparti felhajtó - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány útvonalon.



A gyalogosoknak átadott pesti alsó rakpart mellett a Szabadság hidat is lezárják a közlekedők elől.



Vasárnap reggel a szokásosnál sűrűbben járnak a nagykörúti 4-es és 6-os villamosok.



A lezárások miatt vasárnap a 8 és 12 órai rajtokat követő egy-másfél órás időszakokban az érintett járatok rövidített vagy módosított útvonalon közlekednek. A 2-es, a 2B, a 2M villamosok a Boráros tér és a Széchenyi István tér között nem közlekednek, a 19-es, 41-es villamosok a Bem rakpart helyett a Széll Kálmán tér érintésével járnak. A 47-es, 49-es villamosok csak Budán közlekednek, Pest és Buda között a 4-es metróval vagy a 7-es, 133E autóbuszokkal lehet utazni.



Nem közlekedik továbbá a 16-os autóbusz, a 83-as trolibusz pedig a Közraktár utca helyett a Lónyay utcán át jár, nem érinti a Fővám teret. Az 5-ös, a 105-ös és a 178-as autóbuszok a Krisztina tér és az Erzsébet híd között terelve, a Hegyalja út, Mészáros utcán át járnak.



A 26-os autóbusz nem közlekedik, a 226-os autóbusz a Göncz Árpád városközpont és az Óbudai-sziget között jár, de a Margitszigetre nem tér be. A 29-es, a 118-as, a 134-es, a 137-es, a 218-as és a 237-es buszok nem hajtanak be a Szentlélek téri végállomáshoz, a buszokra a Flórián téren lehet felszállni.



A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé nem áll meg a Margitsziget/Árpád híd, a Szentlélek tér és a Flórián tér megállóhelyeken - ismertette közleményében a BKK.