Balesetveszély

Duplázta a sebességhatárt, el is vették a jogsiját

Annyi szabálysértést csinált egy felelőtlen sofőr, hogy elrettentő példaként kikerül a Magyar Rendőrség Facebook-oldalára.



A képen látható autó sebessége a felvétel pillanatában 183 km/h volt, a megengedett viszont csak 90. A mutatványt – amit még egy szabálytalan előzéssel is színesített – pontozta és díjazta is a hatóság.



"A végeredmény: 140.000 Ft bírság és 12 büntetőpont, ezzel begyűjtötte a még hiányzó pontokat, így ugrott a jogsi is" - írták a közösségi oldalon.