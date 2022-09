Közlekedés

Kaliforniai kormányzat: ne töltsék fel az elektromos autókat

Kalifornia áramhálózat-üzemeltetője figyelmeztette a Napsugárállam lakóit, hogy a következő napokban önkéntes energiatakarékossági felhívásokat tesz közzé, mivel a hőhullám azzal fenyeget, hogy megszakad az áramellátás.



A kaliforniai független rendszerüzemeltető (ISO), amely az állam áramhálózatát kezeli, kedden közölte, hogy az elkövetkező napokban egy sor "Flex Alert"-et fog kiadni - jelentette a Sacramento Bee. Ezek a riasztások arra szólítják fel az állam lakóit, hogy tartsák a termosztátokat 25,5 Celsius-fok fölött, kerüljék a nagyméretű készülékek használatát, és kapcsoljanak le minden felesleges lámpát.



Az energiatakarékossági tippek litániája mellett az ISO arra is felszólítja a kaliforniaiakat, hogy napközben ne töltsék az elektromos járműveket.



A hőhullámok növelik az áramkimaradások kockázatát, mivel a háztartások kénytelenek felpörgetni a légkondicionálóikat. Ez a kockázat a kora esti órákban a legnagyobb, amikor a napelemek már nem működnek, de az otthonoknak még mindig szükségük van hűtésre és világításra.



Az ISO figyelmeztetése kevesebb mint egy héttel azután hangzott el, hogy a kaliforniai California Air Resources Board bizottság megszavazta Gavin Newsom kormányzó azon tervét, hogy 2035-ig betiltja a benzinüzemű autók értékesítését Kaliforniában. Miközben Newsom azt állította, hogy a tilalom "915 millió hordónyi olajkibocsátást" fog csökkenteni a levegőből, a San Francisco Chronicle megjegyezte, hogy a tilalom miatt Kaliforniának 30%-kal kellene bővítenie az elektromos hálózat kapacitását.



A CalMatters, egy nonprofit hírszervezet elemzése szerint Newsom terve közel 32 000 autószerelőt is tönkretehet.



Newsom sürgette az állami törvényhozókat, hogy akár 1,4 milliárd dollárt is adjanak a PG&E Corp. áramszolgáltatónak, hogy Kalifornia utolsó megmaradt atomerőművét további tíz évig üzemben tartsák, hogy elhárítsák saját betiltásának következményeit.