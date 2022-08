Ukrajnai háború

Meghosszabbítják a menekültek ingyenes utazási lehetőségét a BKK járatain

December 31-ig meghosszabbítják az ukrajnai menekültek ingyenes utazási lehetőségét a BKK járatain - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.



A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére a díjmentes utazás - az eddigiekhez hasonlóan - egy személyazonosításra alkalmas ukrán úti okmány (útlevél, személyi igazolvány, tartózkodási engedély) felmutatásával vehető igénybe. Ukrajnában tanuló külföldi diákok ukrán diákigazolvánnyal vagy olyan okirattal utazhatnak ingyenesen, amelyen ukrajnai lakcím is megtalálható.



A 2022. március 4-én bevezetett ingyenes szolgáltatás vonatkozik az összes BKK-járatra, kivéve a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgiajáratokat és a hajókat, valamint a HÉV és a főváros környéki "kék" buszok Budapesten belüli szakaszára.



A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is azon dolgozik, hogy az Ukrajnából érkező menekültek helyzetét megkönnyítse. A társaság az ügyfeleit is arra kéri, hogy utazásaik alatt, ha szükséges, nyújtsanak segítséget a BKK járatain utazó menekülteknek - áll a közleményben.