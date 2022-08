Közlekedés

BKK: nő a pótdíjak összege szeptembertől

Növekednek a pótdíjösszegek szeptember 1-től, ugyanakkor új kedvezményrendszert is bevezetnek a fővárosi közösségi közlekedésben - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



Azért, hogy ne érje meg bliccelni, a helyszíni pótdíj 8000-ről 12 ezer forintra emelkedik, a 30 napon belül befizetett pótdíj 16 ezerről 25 ezer forintra, a 30 napon túl befizetett pótdíj pedig 32 ezerről 50 ezer forintra nő - közölték.



Hozzátették, hogy egy új kedvezményrendszer bevezetésével ősztől elengedik a pótdíjtartozása legalább felét annak, aki még a pótdíjazása napján érvényes bérletet vesz. Havi bérlet vásárlása esetén 6000, negyedévesnél 9000, éves bérlet esetében pedig 11 ezer forintot engednek el - tették hozzá.



Közölték azt is: jelenleg a főváros minden egyes megvásárolt jegyhez és bérlethez támogatást biztosít, például egy utas által megváltott havi bérletből származó bevételt több mint 20 ezer forint támogatással egészít ki.



A vállalat szerint ennek is köszönhető, hogy a jegyek és a bérletek ára alacsonyan tartható, csaknem tíz éve nem változott.



A bliccelők által okozott bevételkiesés a közösségi közlekedésnek - közvetett módon a becsületesen közlekedő utasoknak - évről évre milliárdos nagyságrendű kárt okoz - áll a BKK közleményében.