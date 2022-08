Közlekedés

Sziget - A BKK a közösségi közlekedést javasolja a fesztiválra érkezőknek

A közösségi közlekedést javasolja a Sziget fesztiválra érkezőknek a Budapesti Közösségi Központ (BKK), mert a rendezvény környékén számos közúti korlátozás van érvényben.



A BKK szerdán az MTI-nek küldött közleményében azt írta, augusztus 18-án 18 óráig lezárják az Ángel Sanz Briz út Mozaik utca és Auchan behajtó közötti szakaszát, és augusztus 16-áig naponta 14 óra és hajnali 3 óra között lezárják a Mozaik utca és Ángel Sanz Briz út csomópontját, valamint a budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Margit híd közötti szakaszon. Ebben az időszakban a lezárt alsó rakparti szakaszra a Margit híd felől csak engedéllyel lehet behajtani.



Az augusztus 10-15. között zajló Sziget fesztivál idején nappal sűrűbben jár és éjjelente is közlekedik a Batthyány tér és Aquincum között a H5-ös (szentendrei) HÉV, nagyobb kapacitású járművel közlekednek a 901-es, a 918-as és a 934-es éjszakai járatok, a 226-os autóbusz pedig augusztus 21-éig nem érinti az Óbudai-szigetet, helyette az Aquincumig közlekedik.



Augusztus 14-éig transzferbuszok közlekednek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az Óbudai-szigetre. Augusztus 13-16. között az ellenkező irányban, a Szigetről a reptérre indulnak a transzferjáratok.



A BKK közölte: a Sziget fesztivál helyszíne, az Óbudai-sziget közösségi közlekedéssel leggyorsabban a H5-ös (szentendrei) HÉV-vel érhető el, amelyről a Filatorigát megállóhelyen kell leszállni. A Sziget fesztivál megközelíthető a 9-es és a 109-es busz Óbuda, Bogdáni út végállomásától, valamint a 34-es, a 106-os, a 134-es vagy a 226-os busz Kaszásdűlő HÉV-megállóhelyéről is.



A Sziget fesztivál helyszínén található BKK Ponton a BKK munkatársai segítik a rendezvény résztvevőit a fővárosi közösségi közlekedést érintő kérdésekben, valamint a BudapestGO alkalmazás használatával kapcsolatban, illetve a Filatorigát HÉV-állomáson a fesztivál időtartama alatt 0-24 óráig lehet a BKK munkatársaitól jegyet, bérletet vásárolni.



Közölték azt is, hogy a Budapest Card Sziget Edition karszalagokkal a közösségi közlekedés, valamint a reptéri transzferjárat külön térítési díj nélkül vehető igénybe augusztus 8-16. között.



A további információk a www.bkk.hu oldalon olvashatók.