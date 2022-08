Közlekedés

BKK: befejeződött az Október huszonharmadika utca felújítása Újbudán

A több mint 21 ezer négyzetméter útpálya teljes átépítése mellett erősített aszfaltburkolatot kaptak a buszmegállók, valamint azok peronjai és a járdák is. 2022.08.01 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Befejeződött a felújítás a XI. kerületi Október huszonharmadika utcában és az Irinyi József utcában: a Fehérvári úttól a Bogdánfy utca kereszteződéséig megújult az útburkolat, a járda és a vízvezeték, valamint forgalomfigyelő kamerákat is telepítettek több helyen - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a tavaly ősszel megkezdett beruházás során a több mint 21 ezer négyzetméter útpálya teljes átépítése mellett erősített aszfaltburkolatot kaptak a buszmegállók, valamint azok peronjai és a járdák is.



A Petőfi híd felé vezető irányba két ivóvíz-gerincvezeték kiváltására is szükség volt - írták.



Mint olvasható, az ottani bevásárlóközpont előtti szakaszon külön kanyarodó sávot alakítottak ki a parkolóba érkezőknek és külön a visszafordulóknak. A gyalogátkelőhelyek megvilágítása érdekében megújították a közvilágítást is.



A BKK közölte: az útfelújítással párhuzamosan az Irinyi József utcában és az Október huszonharmadika utcában létrejött a pesti nagykörúti kerékpársávok folytatása Budán, köszönhetően annak, hogy a Fehérvári úttól a Bogdánfy utca kereszteződéséig kétoldali irányhelyes kerékpársáv épült 234 méter hosszúságban.



A kerékpársávok kialakításával a gépjárműforgalmi sávok száma nem változott - írták.



A kommüniké szerint az útfelújítás a fővárosi önkormányzat 2020-2023. évi útfelújítási programjának keretében valósult meg a Budapest Közút Zrt. megbízásából. Nyílt közbeszerzés lefolytatása után a kivitelezési munkákat a Colas Út Zrt. végezte. A beruházás teljes nettó költsége 770 millió 522 ezer 831 forint volt.