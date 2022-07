Üzemanyag-ellátás

Benzin még van, de a dízel több helyen már elfogyott

Mint ismeretes, szombaton 11 órától rendkívüli Kormányinfót tartottak, ahol bejelentették, hogy aznap déltől már életbe lépnek az üzemanyaggal kapcsolatos új szabályok. Számítani lehetett a korlátozások fokozására, mert a Facebook már péntek este felreppentek hírek, miszerint a mentőket kiküldték megtankolni.

ma.hu

Már most sorok alakultak ki a benzinkutaknál. Helyszíni érdeklődésünkre elmondta egy benzinkutas, hogy náluk a dízel már elfogyott, és a mai napon már a bejelentésig is háromszor annyian tankoltak a benzinkúton mint eddig szoktak. Benzin még van, de a kutas szerint az is el fog fogyni.

ma.hu

Budapesten a még kapható 100-as benzin, az OMV-nél volt a legolcsóbb pár kutat felkeresve, 714.90 Ft, máshol 730 Ft volt literje. A kutas elmondása szerint most lett majd 100 Ft-tal olcsóbb. Senki nem értette miért lett olcsóbb a 100-as benzin, valószínűleg a nagykereskedő már tudta hogy nemsokára csak lehet ez lesz elérhető.

