Közlekedés

MÁV-Volán: a balatoni főszezonban 41 százalékkal többen váltottak jegyet, mint egy évvel korábban

A balatoni főszezon első 37 napján 1 millió 124 ezren váltottak jegyet a balatoni vonatokra, volánbusz-járatokra, 41 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában - közölte a MÁV-Volán csoport csütörtökön az MTI-vel.



Ebből 784 ezren a tó déli oldalán, 340 ezren pedig az északi oldalon utaztak. A legtöbben Siófokra, Keszthelyre, Zamárdiba, Balatonfüredre és Fonyódra vették az irányt.



Hozzátették, hogy a tapasztalatok szerint a megújult Balaton24 és Balaton72 napijegyek nemcsak a vonatokon, hanem több, a tó körül közlekedő Volánbusz-járaton is népszerűek lettek. Az utazást könnyíti az idei főszezonban a 34 balatoni állomáson, megállóhelyen kihelyezett jegyautomata.



Idén is forgalomba állította a MÁV-Start a nyári hétvégekre a Jégmadár expresszt, amely július 29-ig még Nagymarosról indul 7.40-kor a júniusi zápor okozta pályahelyreállítás miatt. A Dunakanyart a Balatonnal hétvégente összekötő Jégmadár Expressz mindkét irányban július 30-tól már ismét a teljes útvonalon, Szob és Fonyód között közlekedik.



A vonatra helyjegy váltása kötelező; a kettő, emeletes jármű együttes ülőhelykapacitása 1200, azonban a csomaggal utazók kényelme érdekében vonatonként 960 helyjegy váltható. A dupla KISS motorvonatból álló legutóbbi Jégmadár járatokon, a múlt héten 3443-an utaztak, ami 89 százalékos kihasználtságnak felel meg. Eddig a főszezonban 13 ezren használták ki az emeletes vonatokkal való utazás élményét.



Közölték, hogy nemcsak a Dunakanyar térségében élők vehetik igénybe a KISS motorvonatokat a Balatonra utazva. A Napfürdő expresszvonat a hétvégi napokon közlekedik Szolnok és Siófok között. A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) vonalon halad, a Panoráma expresszvonat pedig Nyíregyháza és Siófok között jár. Vasárnaponként az Esti Csók Fonyód és Kőbánya-Kispest között szállítja haza az utasokat a Balatonról. A korszerű és közkedvelt emeletes vonatok a főszezonban eddig már 26 ezer utast szállítottak beleszámítva a Jégmadár expressz utasforgalmát is.



Arra is kitértek, hogy a balatoni vonatokra az idei főszezon első hat hetében 36 ezernél is többen váltottak kerékpáros helyjegyet. Nagykapacitású kerékpárszállító kocsik a déli partra a Tópart InterCity járatokban, az északi partra pedig a Kék Hullám InterCity járatokban és a Vízipók InterRégiókban közlekednek. A kerékpárszállításról a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az utasok.



Az idei nyári menetrend bevezetésével folytatódott a Balaton autóbuszos elérésének fejlesztése. Többek között Eger, Gyöngyös, Bátonyterenye, Pásztó, Kiskunmajsa, Dunaújváros, Pécs, Komló, Lenti, Zalaegerszeg, Szombathely, Körmend, Győr, Pápa, Ajka, Veszprém térségéből is bővül az utazási lehetőségek kínálata.