Durvul az időjárás

Hőség - Fennakadás lehet a vasúti közlekedésben

Fennakadást okozhat a rendkívüli hőség a vasúti közlekedésben, akár nagyobb késések is lehetnek - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.



A kánikula miatti hőtágulás hatására a vágányokban, felsővezetékekben "káros anyagfeszültség" keletkezhet, a MÁV ezért folyamatosan figyeli a pályahálózatot, méri a sínhőmérsékletet. Szükség esetén sebességkorlátozásokat vezet be, amelyek hosszabb menetidőkhöz vezethetnek - közölte a vasúttársaság.



Hozzátették: egyes térségekben és vonalakon akadozhat a forgalom, akár nagyobb késések is kialakulhatnak, amikor a csatlakozásokat sem tudják tartani.



A vasúttársaság ezért arra kéri utasait, hogy a hétvégén csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és ha mégis így tesznek, feltétlenül tájékozódjanak a forgalmi helyzetről a MÁV internetes és közösségi oldalain, a vasúttársaság ügyfélszolgálatánál vagy a Mávdirektnél.



Kitértek arra is, hogy a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között a budapesti fejpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak.



A Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között Budapesten, a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmú buszpályaudvarokon oszt ásványvizet - írták.