Közlekedés

BKK: első ajtós felszállást vezetnek be hétvégente a 8E busz budai szakaszán

Csak az első ajtón lehet felszállni hétvégente a 8Ejelzésű autóbuszok budai, Döbrentei tér és Kelenföld vasútállomás közötti szakaszán szombattól - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A vállalat azt írta, hogy a Nyírpalota út és a Kelenföld vasútállomás között közlekedő 8E jelzésű buszok esetében a Döbrentei tér az első megálló, ahol a járművezetőnek fel kell mutatni a jegyeket, bérleteket.



Újpalota felé Kelenföld vasútállomástól a Döbrentei térig csak az első, onnantól - a Március 15. tér és az újpalotai végállomás között - az összes ajtón fel lehet szállni - tették hozzá.



Jelezték, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket, illetve jelentősen javulhat az ügyfelek biztonságérzete is.



Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét - tették hozzá.