Közlekedés

Szombaton kezdődik a Mogyoródi út felújítása

Szombaton kezdődik a XIV. kerületi Mogyoródi út felújítása, a 860 millió forint fővárosi forrásból megvalósuló beruházás során kicserélik az aszfaltréteget, terelőszigeteket építenek, jelzőlámpát telepítenek, valamint a fogyatékossággal élő emberek gyalogos közlekedését segítő taktilis burkolattal látják el a járdákat.



A Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-hez eljuttatott közös közleményében tudatta: a munkálatok a Mogyoródi út Hungária körút és Nagy Lajos király útja közötti szakaszán aszfaltozással kezdődnek, elbontják továbbá az út melletti beton szegélyeket, a Mexikói úti kereszteződésben pedig leszerelik a műanyag terelőelemeket, és helyettük terelőszigeteket építenek.



Az úttest felújításán túl a kerékpáros és a gyalogos közlekedést is biztonságosabbá teszik: taktilis burkolattal és süllyesztett szegélyekkel látják el a járdákat, a Pillangó utcai csomópontban jelzőlámpát építenek a gyalogátkelőhelyhez, a Mexikói út és a Nagy Lajos király útja között pedig a meglévő kerékpárút megtartása mellett irányhelyes kerékpársávot alakítanak ki - írták.



Közölték: a felújítás alatt egy-egy útszakaszt lezárnak a Mogyoródi úton, a Hungária körút és a Mexikói út között. A Mexikói út és a Róna utca között pedig ütemezetten lesznek korlátozva a forgalmi sávok: a városhatár irányába július 1-jétől augusztus 1-jéig, a városközpont irányába július 6-ától augusztus 7-éig. A munkát várhatóan 2022 őszén fejezik be.



Mindeközben fővárosszerte a tervezett ütemben zajlanak a felújítások: a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítása mellett idén tavaszra a Göncöl utcában, a Rákos-patak és a Kámfor utca között teljesen megújult a mintegy 1,4 kilométer hosszú útszakasz.



Tavaly elkészült a rákospalotai Deák utca, az újbudai Péterhegyi út és az újpesti Rózsa utca rekonstrukciója. Az útfelújítási program további eleme a zuglói Vezér utca és a terézvárosi Podmaniczky utca rekonstrukciója, továbbá az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti szakaszának, illetve a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának korszerűsítési terve.



A BKK eredményes közbeszerzési eljárása után nyáron indulhat az újpalotai Erdőkerülő utca és Zsókavár utca felújítása, és még idén a budafoki körforgalom- és kerékpárút-építés. Befejeződött a felújítás a XIV. kerületi Róna utcában, valamint a Hungária körúton is - ismertették a közleményben.