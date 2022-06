Közlekedés

Itt a kiskapu azoknak, akik a forgalmi megújítását az utolsó percre hagyták

Aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgálatához, az a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még szabályosan használhatja autóját - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) szombaton a Facebookon.



A tárca bejegyzése szerint a forgalmi engedélyek érvényességét a kormány a járványügyi veszélyhelyzetben június 30-i véghatáridővel meghosszabbította.



A vizsgálóállomások 2020 tavasza óta is folyamatosan működtek, az időszakos műszaki vizsga elvégeztetésének tehát eddig sem volt semmi akadálya - tették hozzá.



A tavalyelőtt márciustól idén májusig lejárt forgalmi engedélyek 85 százalékát már kicserélték, miközben a papíralapú okmányok helyett nem feltétlenül kell újat kiadni, a friss érvényességi idő a meglévő dokumentumba is bejegyezhető - jelezték.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a járművek műszaki megfelelősége biztonságos közlekedésük érdekében az ország 1450 vizsgálóállomásán ellenőriztethető.



A tárca figyelmeztetett, hogy július elsejétől a lejárt forgalmi engedélyekkel rendelkező autók főszabály szerint már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. A rendeleti szintű előírások azonban megengedik, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még jogszerűen használhassuk gépkocsinkat.



Aki tehát júniusban bejelentkezik az időszakos műszaki vizsgálatra, az annak idejéig szabadon közlekedhet. Aki viszont ezt az utolsó utáni lehetőséget is elszalasztja, az már kizárólag a vizsga napján és a vizsgálóállomásig vezetheti autóját a lejárt érvényességű forgalmival - közölte a TIM.