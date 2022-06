Bűnügy-lopás

Targoncával akadályozta meg autója ellopását egy ausztrál férfi

Targoncával emelte magasba tolvajostul az autóját egy ausztrál férfi, hogy megakadályozza a lopást - írta a BBC hírportálja csütörtökön.



Egy nő tört be egy házba a Brisbane-től nyugatra lévő Logan településen. Zuhanyozott és átöltözött, mielőtt megkísérelte volna ellopni a tulajdonos autóját.



Már indult volna a kocsival, amikor Brendan Mills és családja hazaérkezett.



"Olyan gyorsan történt minden" - mesélte Mills a Sunrise című helyi reggeli műsorban.



Látta, ahogy becsapódik az autója ajtaja és a jármű gurulni kezd, ekkor lépett akcióba. "Többször kértem a tolvajt, hogy szálljon ki a kocsiból, itthon vagyunk, lebukott, vége. De nem akart kiszállni" - magyarázta.



"Azt mondtam, rendben, te akartad, van más megoldás is" - tette hozzá.



Mills autókkal dolgozik, targoncát is tart otthon. Azt gondolta, egyedül azzal tudja megakadályozni, hogy a nő elhajtson a kocsijával.



"Ott állt a családom és nézett, tehát túl nagy őrültséget nem csinálhattam. Óriási adrenalinlöketet éreztem, gondolatok tömege szaladt át az agyamon... eszembe jutott, ott a targoncám, miért ne?" - folytatta.



Amikor megérkezett a rendőrség, az autót még mindig a targonca villái tartották a levegőben. Lassan leengedték, a nőt letartóztatták. Betöréssel és jármű jogtalan eltulajdonításával vádolták meg.

WATCH: Queenslander Brendan Mills uses forklift to stop alleged thief from stealing family car. https://t.co/SWcpWsBUZx — PerthNow (@perthnow) June 16, 2022