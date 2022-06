Közlekedés

Csütörtöktől újabb autóbuszt tesztel a BKV a fővárosban

Az Otokar Vectio C típusú, 29 férőhelyes midibuszt teszteli a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) június 16. és 19. között a 16-os busz vonalán - tájékoztatta a BKV Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



A midibusz 9,3 méter hosszú, 300 lóerős Cummins motorral és ZF Ecolife váltóval is felszerelt jármű, amely 29 ülő, 18 álló és egy kerekesszékes utas szállítására alkalmas. A tesztjármű a menetrenden felül közlekedik majd és ingyenesen használhatják az utasok - közölték.



A BKV és a BKK a tesztelésekkel a járműgyártás fejlesztését támogatja - írták.



Májusban a Mercedes és az MAN legmodernebb csuklós elektromos városi autóbuszait tesztelték a 7-es és a 8E vonalon. Márciusban pedig egy Solaris gyártmányú, hidrogénhajtású autóbuszt teszteltek a 105-ös busz vonalán.



A közlekedésszervező - a szükséges anyagi források rendelkezésre állása esetén - újabb ötvenegy alacsonypadlós, akadálymentesített, klímával felszerelt, modern villamossal is korszerűsítheti a fővárosi járműparkot - jelezték.



A közösségi közlekedés, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 2022-ben is hangsúlyos szerepet kap. Az elmúlt években indított jelentős járműparkfejlesztés rengeteget javított a fővárosi közösségi közlekedés színvonalán - olvasható a közleményben.