Közlekedés

Ezen a hétvégén még megnyílik a gyalogosok számára a pesti alsó rakpart

Ezen a hétvégén még megnyílik a gyalogosok számára a pesti alsó rakpart - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



Szombaton és vasárnap - a már bevált gyakorlatnak megfelelően - a gyalog, vagy kerékpárral, rollerrel közlekedők is "birtokba vehetik" a Margit híd és a Közraktár utca között a pesti alsó rakpartot. Erre az útszakaszra péntekről szombatra virradó éjszakától egészen vasárnap 23 óráig nem hajthatnak be a gépjárművek.



A BKK a közleményben ismét felhívta a figyelmet arra, hogy június 20-ától a budai alsó rakpart egy szakaszának lezárásával folytatódik a Lánchíd korszerűsítése. Jövő hétfőtől augusztus közepéig ideiglenesen lezárják a Halász utca és a Döbrentei tér közötti rakpartszakaszt a közúti forgalom elől.



A pesti alsó rakparton ebben az időszakban a hét minden napján, így hétvégente is lehet majd gépjárművel közlekedni - írta a BKK.