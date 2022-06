Közlekedés

BKK: rövidített útvonalon jár a 3-as metró augusztus közepéig

A 3-as metró szombattól augusztus közepéig csak az északi szakaszon, vagyis Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között akadálymentes, légkondicionált pótlóbuszokkal lehet utazni, amelyek rendkívül sűrűn, csúcsidőszakban egy percnél is gyakrabban indulnak - tájékoztatott a közlekedési vállalat.



Mivel a Dél-Pestig meghosszabbított útvonalon közlekedő metrópótló buszok megállnak a Nagyvárad téren is, az M30-as járat az említett időszakban nem közlekedik - tették hozzá.



Közölték azt is, a Nagyvárad tér környékéről a belváros közvetlenül elérhető a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között közlekedő metrópótló autóbuszokkal.



Figyelmeztettek arra is, hogy szombat és augusztus közepe között az 1-es földalatti Deák Ferenc téri átjáróját is felújítják, ezért a földalatti állomása csak az Erzsébet térről közelíthető meg.



A felújítás miatt ideiglenesen bezár a Népliget ügyfélközpont - sorolták.



Felhívták az autósok figyelmét, hogy a pótlóbuszok gördülékeny közlekedése érdekében - az eddig kijelöltek mellett - az Üllői úton a Nagyvárad tér és a Határ út közötti szakaszon visszaállítják a korábbi autóbuszsávokat, ezért megváltozik a forgalmi rend.



A déli szakaszra is kiterjesztett metrópótlás idejére a kispesti Vak Bottyán utcát lezárják az autóforgalom elől a Határ út és a Lehel utca között, oda - a célforgalom kivételével - csak a pótló autóbuszok hajthatnak be - áll a BKK közleményében.