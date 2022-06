Apa és fia halt meg a motorverseny-balesetben

Egy apa és fia páros halt meg a Man-szigeti TT-n való részvétel közben - erősítették meg a verseny szervezői.



Az 56 és 21 éves Roger és Bradley Stockton az Ago's Leap utolsó körén történt incidens után vesztette életét, ami a második oldalkocsis futamuk volt a versenyen.



Az északnyugat-angliai Crewe-ból származó Stocktonék halálával ötre emelkedett az ikonikus eseményen elhunyt versenyzők száma.



Ez a futam volt Roger 20. versenye a 11. szereplése a Man-szigeti TT-n, míg Bradley a második futamán vett részt.



A duó az első oldalkocsis versenyen a nyolcadik helyen végzett, Roger öt év óta első TT-s szereplésének részeként.



A 2000-ben debütáló Roger 2008-ig rendszeresen versenyzett a Man-szigeten, majd 2010-ben, 2017-ben és 2022-ben tért vissza.



Az év elején visszavonulásáról beszélve elmondta, hogy bár korábban többször is kiszállt a versenyzésből, mindig visszatért a "sportág szeretete" miatt.



"Hihetetlen lesz a saját hús-véremmel körözni a pályán" - tette hozzá, és élvezte a lehetőséget, hogy fia, Bradley mellett versenyezhet.



A verseny szervezői a haláleseteket megerősítő közleményükben mély együttérzésüket adták át Roger és Bradley családjának, szeretteinek és barátainak.

It is with deep sense of sorrow that the Isle of Man TT Races can announce the loss of Roger and Bradley Stockton following an incident on the final lap of the second Sidecar Race of TT 2022.



