Közlekedés

Tisztán elektromos autóbuszt tesztel a budapesti agglomerációban a Volánbusz

Tisztán elektromos meghajtású, csuklós Mercedes-Benz eCitaro G áll ideiglenesen forgalomba a gyáli körjáratokon - közölte a Volánbusz pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a tesztüzemben közlekedő autóbuszt június 16-án a 84 E vonalán, június 10-15. között pedig az 55-ös vonalon próbálhatják ki díjmentesen az utasok.



A Volánbusz a járműtípus szóló változatából 40 buszt üzemeltet a fővárosi agglomerációban.



Hozzátették: a mostani tesztjármű teljesen elektromos meghajtású csuklós autóbusz, amelynek használata a kifejezetten nagy forgalmú útvonalakon ajánlott. Az elektromos autóbusz teljes hosszában alacsonypadlós, 18,1 méteres, légkondicionált, 3 ajtós, csuklós változat. Az autóbuszban 43 ülő- és 81 állóhely van, valamint öt lehajtható ülés is található benne. A légkondicionált jármű kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, LED-es belső világítással és USB-töltőkkel biztosítja az utasok színvonalas és biztonságos kiszolgálását.



Közölték azt is, hogy a Zöld busz programban a szóló elektromos autóbusz után az Omnibus Hungária Kft. és konzorciumi partnere, az Inter Traction Electrics Kft. két vidéki városban nyújtott lehetőséget a Mercedes-Benz eCitaro G csuklós elektromos autóbusz tesztelésére. A jármű először Szolnokon a Volánbusz üzemeltetésében, majd Debrecenben, a DKV Zrt.-nél állt forgalomba, ahol a két-két hetes tesztidőszak alatt a mindennapokban is kipróbálhatták az utasok.



Hozzátették: ezután az autóbusz "saját lábon", töltés nélkül tette meg a több mint 240 kilométeres Debrecen-Budapest távolságot, hogy a két vidéki város után a fővárosban is forgalmi környezetben próbálhassa ki a BKV Zrt. A Budapesti Közlekedési Központ járatain folytatott teszt utolsó napján egy "végkimerültségig" tesztnek vetették alá a járművet, amikor a csuklós autóbusz a budapesti forgalomban 264 kilométer futás után még mindig 9 százalékos töltöttséget mutatott. A magyarországi tesztprogram utolsó állomásaként a Volánbusz a budapesti agglomerációs útvonalakon teszteli az autóbuszt.



A közlemény szerint a Volánbusz a MÁV-Volán-csoport fenntarthatósági céljaival összhangban az autóbuszállomány fiatalítása mellett fokozatosan a zöldítésére is törekszik új, alternatív meghajtású, lokálisan alacsony vagy zéró károsanyag-kibocsátású járművek, köztük egyre több elektromos autóbusz forgalomba állításával.



Emlékeztettek: a Zöld busz programban elnyert támogatásnak köszönhetően 40 szóló kivitelű, Mercedes-Benz eCitaro már üzembe állt Budakeszi, Budaörs és Törökbálint térségében. Székesfehérvárra hamarosan 12 ELECTROBUS 120.EL típusú, Győrbe 13, Zalaegerszegre 11, Szolnokra 10, Szegedre 8 és Egerbe pedig 6 B.V. BYD K9UD típusú elektromos jármű érkezik. A Volánbusz - tervei szerint az önkormányzatokkal együttműködve -a jövőben újabb elektromos meghajtású autóbuszok beszerzésére nyújt be pályázatokat.

A közleményben megjegyezték, a csuklós kivitelű Mercedes-Benz eCitaro G tesztüzeme jó lehetőség arra, hogy a közlekedési vállalat szakemberei további tapasztalatokat gyűjtsenek a zöldflotta sikeres üzemeltetéséhez. A cél, hogy az egyre több környezetkímélő, korszerű és kényelmes autóbusz állhasson az utasok szolgálatába a jövőben - írták.