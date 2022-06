Közlekedés

BKK: újabb funkciókkal bővült a BudapestGO

BKK: újabb funkciókkal bővült a BudapestGO

Az applikáció még jobb és pontosabb tervezést biztosít a kerékpárral közlekedőknek, illetve a Telebusz és a Telefogas nevű szolgáltatás is elérhetővé válik. 2022.06.08 13:52 MTI

Újabb funkciókkal egészült ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegyvásárló és utazástervező alkalmazása, a BudapestGO: az applikáció még jobb és pontosabb tervezést biztosít a kerékpárral közlekedőknek, illetve a Telebusz és a Telefogas nevű szolgáltatás is elérhetővé válik - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint mostantól a kerékpárral közlekedők még pontosabban tudják a szükséges menetidőt kiszámolni, mert az applikáció figyelembe veszi az emelkedőket és a különböző útvonaltípusokat, ráadásul testreszabhatják a kerékpáros tervezést: a többi között beállítható az emelkedők elkerülése, és választható kifejezetten kerékpárosbarát útvonal is.



Az új funkcióknak köszönhetően az útvonaltervekben látható, hogy mekkora lejtő vagy emelkedő várható a tervezett útvonalon, továbbá hogy autómentes-e a kerékpársáv, illetve hogy az úttest mentén kell haladni, esetleg kis vagy közepes forgalmú utcán kell tekerni - írták.



A BKK közölte, a MOL Bubinak is közvetlen kapcsolata lesz ezentúl a BudapestGO-val, az alkalmazásból egy gombnyomással át lehet lépni a közbringa-szolgáltatás applikációjába.



Az applikációból telefonon vagy más online felületen is megrendelhető a Telebusz szolgáltatás, továbbá a Telefogas révén elérhető fogaskerekű.



Az újítások elérése érdekében az applikációt mindenképp frissíteni szükséges, az alkalmazás új verziója fokozatosan jelenik meg a felhasználók számára. Akiknél be van állítva az automatikus frissítés, azoknak nincs teendőjük - olvasható a közleményben.



A BudapestGO alkalmazást eddig már több mint 900 ezren töltötték le, vagyis a fővárosban közlekedők több mint fele már használta. A BKK ügyfelei eddig 917 ezer darab különféle terméket vásároltak az applikáció segítségével.



A BudapestGO-val egyetlen felületen lehet bérletet, jegyet vásárolni, valamint tájékozódni a főváros aktuális forgalmi helyzetéről.