Üzemanyag-ellátás

TIM: továbbra is biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon

Továbbra is biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) az MTI-vel szombaton.



A közleményben azt írták: a sajtóban megjelent hírekkel szemben a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása ellenére biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása. Magyarországon nincsen ellátási probléma, a hazai üzemanyag-termelés és a készletek elegendőek arra, hogy kiszolgálják a lakosság igényeit - hangsúlyozták.



A tárca közölte azt is: a kormány kiemelt célja, hogy a lakosság számára folyamatosan biztosított legyen a megfizethető üzemanyag. A tavaly novemberben bevezetett benzinárstopnak köszönhetően a magyar emberek a legalacsonyabb árat fizetik az üzemanyagért egész Európában - jegyezték meg.



A minisztérium közleménye kiemeli: a magyar benzinkutakon folyamatosan biztosított az ellátás, a hazai üzemanyag-termelés és a készletek fedezik a lakossági igényeket. Magyarország jelentős stratégiai tartalékokkal is rendelkezik, amelyek vészhelyzet esetén felhasználhatóak.



A Világgazdaság című lap pénteken iparági forrásokra hivatkozva azt írta, az osztrák OMV schwechati finomítóját az üzem leállásával járó rendszeres karbantartása után nem tudják időben újraindítani.