BKK

Közlekedés a pünkösdi hosszú hétvégén

Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a fővárosi közösségi közlekedési járatok az ünnepnapokon, illetve munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint indulnak - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.



A BKK közleménye szerint a 3-as metró a két ünnepnapon Kőbánya-Kispest és Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ jár, a Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló busszal lehet utazni.



A Nagyvárad téren nem áll meg a metró, a tér környéke a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal, a belváros felől pedig a 2M villamossal érhető el a legkönnyebben - írták.



Szombaton a megszokott szombati közlekedési rend lesz érvényben. Azon a napon a 3-as metró szerelvényei is a megszokott hétvégi rend szerint, a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között járnak, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as metrópótló busszal lehet utazni.



A BKK felhívta a figyelmet, hogy érdemes pünkösdkor is az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat, és a jegyek, bérletek is megvásárolhatók az applikáció segítségével.