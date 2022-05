Gépjárműipar

Budapesten hozza létre regionális központját az MG Motor

Budapesten hozza létre regionális központját az MG Motor, a brit eredetű márka innen koordinálja majd terjeszkedését a kelet- és közép-európai régióban - jelentették be pénteken Budapesten az AMTS - Nemzetközi Automobil és Tuning Show alkalmából tartott bemutatkozó sajtótájékoztatón.



A brit eredetű márka importőri feladatait elnyerő Duna Motors Disztribúció Kft. még márciusban jelentette be, hogy az MG megjelenik a magyar piacon is. Az MG (Morris Garrages) márkát tulajdonosa, a kínai SAIC Motor Corporation újra kívánja pozícionálni Európában. Az Egyesült Királyságon kívüli európai terjeszkedését 2019 végén indította el a hollandiai székhelyű MG Motor Europe létrehozásával. A márkát azóta 17 nyugat-európai országban forgalmazzák, jelenleg több mint 400 MG márkakereskedés és szervizpont működik a régióban.



Az MG expanziós stratégiája részeként Közép- és Kelet-Európa felé fordul, ennek egyik első lépéseként 2022-ben Magyarországon kezdi forgalmazni autóit.



A tervek szerint szeptemberben 15 márkakereskedés kezdi forgalmazni az MG modelljeit, amelyek között benzines, elektromos és plug-in hibrid változat is van. A márka volumenmodellekkel lát neki piaci pozíciója kiépítésének Magyarországon, ahol az első teljes évben 1500-2000 jármű eladását látják reálisnak, és már középtávon 3 százalékos piaci részesedést remélnek - mondták el az MG Motor Hungary vezetői az MTI-nek a sajtótájékoztatón.