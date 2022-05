Közlekedés

Lánchíd - Szerkezetkészek az aluljárók

Szerkezetkész állapotban vannak a Lánchíd hídfőiben lévő, kiszélesített aluljárók, az átkelő felújítása, valamint a függesztőorsók vizsgálata pedig ütemterv szerint halad - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a budai aluljáróban a betonozási, vasszerelési és szigetelési munkák után már a burkolat alatti elektromos védőcsövek lefektetésénél tartanak a szakemberek. Ezek bevezetése után kezdődhetnek a villanyszerelési és az építészeti munkák, végül az aluljárók oldalfalaira kéregpanel-burkolat kerül majd - tették hozzá. A korábban kör keresztmetszetű aluljárókat a pesti és a budai oldalon is kiszélesítették: egyenes falakat építettek, illetve tágasabb, téglalap alakú keresztmetszetet alakítottak ki, ezért azok jobban beláthatók és így biztonságosabbak lesznek az arra közlekedőknek - írták.



A budai hídfőben a három méter széles kerékpáros-aluljáró helyén egy megváltozott vonalvezetésű, több mint négy méter széles átjáró készült, ennek köszönhetően a kétirányú kerékpárút mellett egy elválasztott járda is épülhet a gyalogosan közlekedőknek. A pesti oldalon a korábbi gyalogos-aluljárót 4,1 méteresre szélesítették ki, hogy később lehetséges legyen a kerékpárral közlekedők áthaladása is.



Emellett folyamatban van a függesztőorsók vizsgálata. Ezek a szerkezetek kötik össze a láncokról leérkező függesztőrudakat a híd kereszttartóival. A felújítás során a tervezők és a műszaki ellenőrök közösen kiválasztották és megjelölték azokat az elemeket, amelyeket ellenőrzésre kivesznek, majd a Budapesti Műszaki Egyetem szakértői egyesével megvizsgálnak.



Ha a mérnökök ezt indokoltnak tartják, akkor a régi orsókat újakra cserélik. Egy-egy ilyen orsó 10-12 tonnás terhet tart, ezért az eltávolításuk és a visszahelyezésük során is különleges eszközökre, illetve nagy odafigyelésre van szükség, hogy a rudak terhelése ne változzon közben - emelték ki.



A közlés szerint a további munkálatok is ütemterv szerint haladnak. Megkezdődött a pesti oldalon a 2-es és 2M villamosvonal melletti kőfelületek tisztítása, javítása. Először a falfirkákat távolítják el ott, ahol a védőtávolság ezt lehetővé teszi, és a munka nem zavarja a közösségi közlekedést.



A budai oldalon letisztították a hídfő homlokfalát és befejeződtek a budai oroszlánok talapzatán végzett kőmunkák. Emellett már gyártják a Lánchíd utolsó négy pályatábláját, és a járdatáblák gyártása ugyancsak ütemezetten halad.



Elkezdődött a híd parti nyílásaiban az új járdákat fogadó tartószerkezetek helyszíni javítása, valamint továbbra is sátrak alatt festik a láncok alsó szakaszát, a híd új pályaelemeit és a kijavított tartószerkezetet.



A Lánchíd rekonstrukciója 2021 tavaszán kezdődött meg az A-Híd Zrt. kivitelezésében. A korszerűsítés a tervek szerint 2023-ig tart, de az útpálya már az év végén elkészül - közölte a BKK.