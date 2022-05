Budapest

Karácsony: bringás forradalom zajlik Budapesten

Igazi bringás forradalom van Budapesten, egyre többen választják a kerékpárral közlekedést - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Budapesten.



A főpolgármester a Mol Bubi közbringarendszer egy évvel ezelőtti megújulása és a hálózat újbudai bővülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány idején sokan kezdték el használni a kerékpárjukat, ami - úgy tűnik - tartós változást hozott a közlekedésben.



A megújult Mol Bubi nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen közlekednek Budapesten kerékpárral - tette hozzá.



A XI. kerületben, a Bikás park metróállomásánál újonnan kialakított Mol Bubi gyűjtőállomásnál tartott sajtótájékoztatón Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója közölte: Kelenföld is bekapcsolódik a Mol Bubi hálózatába, a XI. kerületben tíz új állomást adnak át. Ezzel elérték, hogy a 4-es metró az első olyan metróvonal, amelynek minden állomásánál van Mol Bubi gyűjtőpont.



A régi közbringarendszer 2020-ban 170 millió forint veszteséget termelt, az elmúlt egy év azonban már nullszaldós, és e hónap végére eljutnak oda, hogy a szolgáltatás pár tízmilliós nyereséget termel. Ez azt jelenti, hogy 200 millió forintos javulást tudtak elérni - magyarázta, hozzátéve, hogy ez alapvetően a díj- és a szponzorációs bevételeknek köszönhető. Ez utóbbihoz kapcsolódva Walter Katalin köszönetet mondott a Molnak a "jó partneri kapcsolatért."



A BKK vezetője közölte azt is, hogy az árakat csökkentették, mégis a legnagyobb növekedést a díjbevételben érték el. Megtízszereződött a bevétel a jó felhasználószámok miatt - mondta, megjegyezve, hogy a héten megtörtént a kétmilliomodik utazás a Mol Bubival.



László Imre (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Újbuda polgármestere arról beszélt, hogy a légszennyezettség ma Magyarországon évente mintegy 12 ezer ember életébe kerül, és ennek óvatos becslések szerint is a harmada jut a fővárosra. Kiemelte: ilyen szempontból a kerékpározás elterjedése "abszolút indokolt". A XI. kerület 15 millió forinttal járult hozzá az új gyűjtőállomások létrehozásához, valamint Újbuda kerékpárutak kijelölésével és kialakításuk támogatásával is hozzá akar járulni "egy egészségesebb életforma elterjedéséhez" - közölte.



Orosz Anna (Momentum), Újbuda alpolgármestere, országgyűlési képviselő hozzátette: a következő hónapokban hatvan újabb biciklitámaszt hoznak létre a kerületben.



Czikora Tamás, a Mol-csoport mobilitásvezetője elmondta: 2050-re szeretne a Mol-csoport karbonsemleges lenni, 2026-ig pedig a körforgásos gazdálkodás beindítására egymilliárd dollárt költ. A jövő elképzelhetetlen az alternatív és a közösségi közlekedési formák elterjedése nélkül, ezért is állnak szponzorként a Mol Bubi mellett - mondta.



Megemlítette azt is, hogy ma Budapesten több mint 690 ezer személyautó van forgalomban.

A XI. kerületben - a Bikás parkban elhelyezett mellett - új Mol Bubi-gyűjtőállomást alakítottak ki a Csóka utca és a Bogyó utca között, a Szent Gellért templomnál, a Karolina út és a Tétényi út találkozásánál, a Vahot utca és a Wartha Vince utca sarkán, a Szent Imre kórház előtt, a Fraknó utca és a Bánk bán utca sarkánál, a Bogdánfy utca és Neumann János utca találkozásánál, a Hauszmann Alajos utca és a Fehérvári út kereszteződésében, valamint az Etele téri metróállomásnál.



A sajtótájékoztató után több témában is tettek fel kérdéseket Karácsony Gergelynek, aki ezekre válaszolva azt mondta: az önkormányzati hitelkérelmek ügyében a kormány "önkényesen" dönt. A mostani rendszerben az önkormányzatok nem tudnak hitelt felvenni olyan beruházásokhoz sem, amelyek megtérülnek. Főpolgármestersége alatt a kormány a fővárosi önkormányzat semmilyen hitelkérelmét nem támogatta még, holott a rendszer működne, ha "valamilyen átlátható és nem politikai célzatú szempontrendszer alapján döntenének" - tette hozzá.



A Lánchíd majdani, felújítás utáni forgalmával kapcsolatban a főpolgármester közölte, az ügyben a nyáron elindul egy társadalmi párbeszéd. "Nem jelentettem be, hogy a Lánchidat lezárjuk", de felmerült az a szakmai javaslat, hogy a hídon buszsáv legyen - idézte fel, kiemelve: a kérdésben még nem született döntés, mindenki szempontját figyelembe veszik majd.



A pesti alsó rakpart forgalmáról fontos vita bontakozott ki, amely arról szól, "hogyan tudunk egy élhetőbb, szerethetőbb és zöldebb Budapestet csinálni" - fogalmazott. Idejétmúlt hozzáállás, hogy egy történelmi belvárosban "a várost átszelő autópályák" vannak - jelentette ki. Minden változás okkal okoz félelmet és indulatot különböző társadalmi csoportokban, de ezt a vitát nem lehet megspórolni - mondta Karácsony Gergely.