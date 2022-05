Gazdaság

EY: Magyarországon is nő az érdeklődés az elektromos autók iránt

Minden harmadik magyar járművezető mérlegeli elektromos autó vásárlását a kedvezőbb fenntartási költségek és az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás miatt - közölte az EY nemzetközi tanácsadó cég reprezentatív, tavaly novemberben készült kutatása alapján csütörtökön az MTI-vel.



A felmérés szerint a magyarok 80 százaléka még sosem vezetett tisztán elektromos meghajtású kocsit, ennek ellenére a megkérdezettek 53 százaléka egy kedvező ajánlat esetén megfontolná, hogy alternatív hajtású járműre váltson.



Az e-autó mellett leginkább a kedvezőbb fenntartási költségek és az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási értékek miatt döntenének a válaszadók, 9 százalékuk már legközelebb is ilyen autót venne, 14 százalékuk pedig mindenképpen átülne egy elektromos kocsiba a jövőben.



A kutatásba bevontak 47 százaléka azt mérlegeli, hogy hibrid autót vásároljon.



A potenciális vevők számára a legfőbb aggályt a magasabb árszint, valamint az akkumulátor esetleges hibáinak és cseréjének költségei jelentik. Ezen kívül aggódnak a rövid hatótáv, a lassú töltési idő, és a jármű gyorsan csökkenő értéke miatt is. A válaszadókat leginkább a vételár-támogatásokkal, az adó- és illetékkedvezményekkel, valamint a töltőállomások számának növelésével lehetne arra ösztönözni, hogy e-mobilitásra váltsanak - írják a közleményben.



László Roland, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője a közleményben kiemelte, személyre szabott ajánlatokkal növelhető az elektromos és hibrid autók iránti vásárlási kedv. Ehhez azonban a kereskedőknek olyan ügyfélkapcsolat-kezelési rendszert kell üzemeltetniük, amely hatékonyan támogatja az egyedi igények kiszolgálását.



Vékási Tamás, az EY adótanácsadás üzletágának vezetője a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai vállalatoknak lehetőségük van ösztönözni az e-mobilitás terjedését. Környezetbarát beruházásokhoz ugyanis számos kedvező adózási lehetőség érhető el cégek számára. Sokan nem tudják, hogy ebbe a kategóriába tartozik az is, ha egy munkáltató elektromos közlekedési eszközök használatát biztosítja munkavállalói részére.