Jegy nélküli okosparkolást vezettek be több budapesti P+R parkolóban

közölte a Budapest Közút Zrt. szerdán az MTI-vel.



Azt írták, ezentúl nem lesz szükség parkolócédulára vagy fizetőautomaták használatára, ugyanis a be- és kihajtás automatikus rendszámfelismeréssel történik. A fizetés a Parkl mobilapplikáción automatikusan történik a regisztrált bankkártyával.



Az ingyenesen letölthető alkalmazással most egy hétig - május 23. és május 29. között - ingyenesen lehet kipróbálni az új rendszert: a Budapest Közút Zrt. által üzemeltett P+R parkolók az Örs vezér térnél, a Pillangó utcánál, az Újpest-Városkapunál, a KÖKI Terminálnál, Kőbánya-Kispestnél, és Hűvösvölgynél ez alatt az idő alatt díjmentesen használhatók az applikációval.