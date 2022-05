Közlekedés

Ismét elektromos buszokat tesztelnek Budapesten

Elektromos csuklós buszokat tesztelnek Budapesten, a járművekkel 7-es és a 8E busz vonalán lehet ingyenesen utazni - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a BKV Zrt. és az ArrivaBus kedden közös közleményben az MTI-t.



A kommüniké szerint a BKK és két szolgáltatója a Mercedes és a MAN legmodernebb csuklós elektromos városi autóbuszait teszteli valós forgalmi környezetben.



Az ArrivaBus által tesztelt teljesen elektromos MAN Lion's City 18E városi autóbusz szombatig van forgalomban a belvárost is átszelő 8E vonalán. A BKV Zrt. által vizsgált Mercedes eCitaro G elektromos csuklós autóbusszal pedig jövő hétfőig a 7-es busz vonalán, május 24. és 30. között pedig a 8E busz vonalán lehet majd találkozni.



A tesztbuszok a 8E vonalon e8E, a 7-esen pedig e7 jelzéssel közlekednek - írták.



A közlemény szerint a MAN Lion's City 18E típusú, 18 méteres csuklós autóbusz minden körülmények között mintegy 300 kilométeres hatótávot garantál. Ezt a még napjainkban is kiemelkedőnek számító 640 kWh-nyi akkukapacitás biztosítja, amelyből 512 kWh energia áll az autóbusz rendelkezésére. A modern elektromos busz teljes hosszában alacsonypadlós, és dupla klíma szolgálja az utasok igényeit.



A Mercedes eCitaro G típusú elektromos csuklós autóbusz szintén 18 méter hosszú, klimatizált és teljes hosszában alacsonypadlós. Az autóbuszt egy 441kWh összkapacitású akkumulátor hajtja, amellyel akár 340 kilométert is képes megtenni városi körülmények között - olvasható.



Közölték: a tesztjáratokon ingyenesen lehet utazni.



A Fővárosi Közgyűlés 2019-ben fogadta el a Budapesti Mobilitási Tervet. Ennek egyik fontos célkitűzése a modern, környezetbarát járművek használata a fővárosi közösségi közlekedésben. Az elmúlt időszakban a BKK már több alkalommal is tesztelt teljesen elektromos hajtású buszokat az ArrivaBus-szal és a BKV Zrt.-vel együttműködésében - emlékeztettek a közleményben.