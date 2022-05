Ukrajnai háború

Újraindul a Moszkvics gyártása

A Renault Rosszija részvényei Moszkva város, a Renaultnak az Avtovazban lévő részesedését pedig az orosz ipari és kereskedelmi minisztériumnak alárendelt Központi Járműipari Kutatóintézet (NAMI) kapja meg, az orosz fővárosban ismét megkezdődik a Moszkvics gyártása.



Mindkét üzletet jóváhagyta az orosz Szövetségi Antimonopólium Szolgálat. Ezt hétfőn az orosz ipari tárca és Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester jelentette be.



A minisztérium szerint a moszkvai önkormányzat a Renault Rosszija 100 százalékát fogja birtokolni, az Avtovaz részvényeinek 67,69 százaléka pedig az Oroszországi Föderációhoz kerül, amelyet a NAMI képvisel. A fejlett technika exportjával foglalkozó állami cég, a Rosztyeh meg fogja tartani a Lada gépkocsikat gyártó Avtovaz fennmaradó részvényeit.



Az ipari tárca szerint az üzlet feltétele, hogy a Renaultnak a következő hat évben opciója van az Avtovazban lévő részesedésének visszavásárlására, amelyeket az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetben adott fel.



"A Renault részesedésének az államra történő átruházása biztosítja, hogy az Avtovaz kezelhetősége maradjon, és hogy a vállalat szankciós korlátozások mellett is tovább működhessen. Így megőrizzük a kulcskompetenciákat, a termelési ciklust és a munkahelyeket" - idézte a minisztérium sajtószolgálata Gyenisz Manturov tárcavezetőt.



A miniszter pozitívan értékelte a NAMI belépését az Avtovaz irányításába. Rámutatott, hogy az intézet tervezőinek és mérnöki csapatának versenyképességét az Aurus márkanévű járművek egységes moduláris platformjának létrehozása is igazolta.

Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy a fővárosban található Renault Rosszija gyár Moszkvics márkanéven fog autót gyártani. Mint mondta, a KAMAZ az üzem technológiai partnere lesz. Célkitűzésként a lehető legtöbb autóalkatrész gyártásának meghonosítását jelölte meg.



A polgármester szerint az újjáélesztett Moszkvics autógyárban először belsőégésű motorral hajtott autókat terveznek gyártani, a jövőben pedig elektromos járműveket. Mint mondta, az üzemeltető megpróbálja megtartani az üzemben és a beszállító vállalatoknál dolgozó alkalmazottak nagy részét.



A Moszkvics szovjet és orosz autógyár 1930-tól 2010-ig működött, amikor ezen a néven csődeljárás keretében hivatalosan felszámolták. Kapacitásai 1998-tól a Renault Rosszija irányítása alá kerültek, és már a francia márka autóit gyártották.



A Reuters brit hírügynökség által közölt nyilatkozatában a Renault a 45 ezer oroszországi alkalmazottjával szembeni "felelős döntésnek" nevezte az Avtovazban lévő többségi részesedésének eladását a NAMI-nak, valamint a Renault Rosszija-részvények eladását Moszkvának. Luca de Meo vezérigazgató jelezte: a döntés fenntartja a lehetőséget a Renault számára, hogy a jövőben más körülmények között térjen vissza Oroszországba.