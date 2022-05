Közlekedés

BKK: lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani szombaton a belvárosban

Rendezvény miatt közlekedési korlátozások lesznek szombaton a Kossuth Lajos téren és a Kálvin tér környékén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A korlátozások érintik a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamos, a 15-ös, a 115-ös autóbusz és a 83-as trolibusz közlekedését is. A 2-es és a 2M villamos péntektől szombat éjfélig a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekednek.



Szombaton várhatóan 7.30 és 10.15 között lezárják a Vámház körutat. Az Üllői utat a Corvin-negyed és a Kálvin tér között, valamint a Múzeum körutat teljes szélességében és hosszában is lezárhatja a rendőrség, ekkor az Astoriánál és a Corvin-negyednél elterelik a forgalmat.



Péntektől már módosult és szombaton is érvényben lesz a 2-es és a 2M villamos megváltozott útvonala, mindkét járat csak a déli végállomások (Közvágóhíd, Keleti pályaudvar) és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között közlekedik.



A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos csak a budai oldalon, a dél-budai végállomások (Városház tér, Savoya Park, Kelenföld vasútállomás) és a Döbrentei tér között közlekedik szombaton 7.30 és 10.15 között.



A 15-ös és a 115-ös busz csak az északi végállomások (Gyöngyösi utca, Göncz Árpád városközpont) és a Ferenciek tere között jár.



A 83-as trolibusz az Orczy tér és a Kálvin tér (Szabó Ervin tér) között közlekedik.



A zárásokkal kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók a BKK honlapján, valamint a járatokkal kapcsolatos változások a BudapestGO alkalmazásban is nyomon követhetők - írták.



Szombaton lesz Novák Katalin köztársági elnök ünnepélyes beiktatása, amely a Kálvin téri református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik, beiktatási ünnepi beszéde a Kossuth téri díszceremónián hangzik el.