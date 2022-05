Közlekedés

BKK: két nosztalgiavillamos is közlekedik a hétvégén a fővárosban

Két nosztalgiavillamossal is utazhatnak az érdeklődők a fővárosban a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy szombattól a Deák Ferenc térről induló N19-es mellett havonta egyszer az N18-as nosztalgiajárat is közlekedik a Szent János Kórház és a Csóka utca között.



Az N18-as nosztalgiajárat szombaton a Szent János Kórház-Széll Kálmán tér-Krisztina körút-Szent Gellért tér-Bartók Béla út-Csóka utca útvonalon jár majd.



Az N18-as járat havonta egyszer közlekedik majd: május 14-én, június 11-én, július 9-én, augusztus 13-án, szeptember 10-én és október 8-án.



Ezen a járaton a "Bengáli" villamos mellett később pótkocsis nosztalgiavillamosok is feltűnnek, így mindig érdekesnél érdekesebb járművek várhatók a közlekedésbarátok nagy örömére - fogalmaztak.



A "Bengáli" típus első járművét 1961-ben építette meg Budapesten a Fővárosi Villamos Vasút (FVV) főműhelye, saját tervek és koncepció alapján. A gyártást később átvette a MÁV Debreceni Járműjavítója, illetve a Debreceni Közlekedési Vállalat is. 181 ilyen favázas járművet helyeztek üzembe a gyártás csaknem két évtizede alatt. A típus Budapestről 1983-ban tűnt el, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden viszont a legutóbbi időkig közlekedett.



A "Bengálit" eredetileg a BKV helyezte üzembe, 1233-as pályaszámon, majd 1983-ban értékesítették a Debreceni Közlekedési Vállalatnak, és hosszú évekig ott közlekedett - tájékoztatott a vállalat.



A nosztalgiajáratokat nosztalgia vonal- vagy napijeggyel lehet igénybe venni, amelyek elővételben megvásárolhatók a BKK értékesítő pontjain, valamint elérhetők a nosztalgiajáratok személyzeténél is - áll a közleményben.