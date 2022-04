Dízelbotrány

Házkutatás a Suzuki esztergomi gyárában - újabb dízelbotrány után nyomoznak

Német, olasz és magyar helyszíneken folytattak házkutatásokat, miután felmerült a gyanú, hogy a Suzuki dízeljárműveibe a nitrogén-oxidok kibocsátási szintjét meghamisító eszközt építhettek be – számolt be a nyomozást támogató Eurojust anyagai alapján a hvg.hu.



Az eszközöket a frankfurti ügyészség gyanúja szerint Olaszországban készült dízelmotorokba szerelték be, amelyek aztán – mint a közlemény fogalmaz – „egy japán autógyártó” magyarországi üzemében összeszerelt, különböző típusú gépkocsikba kerültek bele.



A frankfurti ügyészség azt gyanítja, hogy a gyártó – amelynek európai központja Németországban található – tudatában volt annak, hogy 2018-ban ezeket az eszközöket szerelték be dízelmotorjaiba. A valósnál alacsonyabb – az uniós normáknak megfelelő – nitrogén-oxid-értékeket mutató eszközöket a közlemény szerint egy olasz beszállítótól szerezte a Stellantis csoporthoz tartozó olasz motorgyártó, az FCA (az autógyártó óriáscég olaszországi vállalatcsoportja a Fiat-Chrysler).



A Reuters megszólaltatta a Suzuki németországi szóvivőjét, aki azt közölte, együttműködnek a hatóságokkal, hasonlóan nyilatkozott a Stellantis.



A Magyar Suzuki Zrt. a hvg.hu megkeresésére megerősítette, hogy az általa korábban gyártott dízel járművekkel kapcsolatban vizsgálat kezdődött. Jelezték: "Vállalatunk mindenben együttműködik az illetékes külföldi és magyar hatóságokkal. Folyamatban lévő ügyben további információkat nem áll módunkban megosztani. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Magyar Suzuki Zrt. minden esetben betartja az aktuális jogszabályokat, és ezeknek megfelelően folytatja működését."



A dízelmotorok kibocsátásának meghamisításával kapcsolatos legnagyobb ügy a Volkswagen csoportot érintette. A németországi cég a botrány 2015-ös kirobbanása után elismerte: világszerte 11 millió dízelüzemű járműbe építettek be olyan szerkezetet, amely utcai használat idején is a valósnál alacsonyabb kibcsátási értékeket mutatta. A Reuters emlékeztet: az autógyártónak eddig 40 milliárd dolláros költsége keletkezett a kártérítések, perköltségek és a járművek átalakítása miatt.