Közlekedés

BKK: társadalmi egyeztetés indul a Normafa közlekedéséről

Társadalmi egyeztetést indít a Normafa közösségi közlekedési kiszolgálásának bővítéséről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



A BKK szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: a tervek szerint 2022 júliusától a Normafától és az Eötvös úttól minden időszakban elérhetővé válik a XII. kerület központi területe, Dél-Buda és a 4-es metró, valamint a 21-es autóbuszcsalád a Svábhegy és a Széll Kálmán tér között sűrűbben közlekedik.



A javaslat szerint a 212-es busz minden időszakban meghosszabbított útvonalon, azaz hétköznap, valamint hétvégén reggel és este is a Normafáig közlekedik majd. Csúcsidőszakban az utasforgalomhoz igazodva 212A jelzéssel sűrítő járatok indulnak a Boráros tértől a Svábhegyig.



A 21-es autóbuszcsalád járatai a Széll Kálmán tértől 21B jelzéssel Csillebércig, 21-es jelzéssel a Normafáig, csúcsidőben pedig 21A jelzésű sűrítő járatokkal a Svábhegyig közlekednének, a jelenleginél sűrűbben.



A fejlesztés eredményeképpen egyszerűbbé válik a Normafa megközelítése több területről is - írták.



A csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) és a Gyermekvasút között járó 21B autóbuszok - a budai hegyvidék terhelését mérsékelve - hétvégén kora hajnalban és késő este Telebuszként közlekednének, így csak akkor mennének végig az útvonalukon, ha erre tényleges utazási igény lenne.



A változásokat a tervek szerint júliusban vezetnék be. A BKK május 10-ig várja az észrevételeket a honlapján meghirdetett társadalmi egyeztetési felületen - olvasható a közleményben.