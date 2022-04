Fogyasztóvédelem

ITM: próbavásárlással is ellenőrzik a használtautó-kereskedéseket

Az ellenőrzések a fogyasztói panaszokban is jelzett problémák feltérképezését szolgálják, a tájékoztatási kötelezettségek megfelelő teljesülését kérik számon - jelentette be pénteki közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Az egyik megyei kormányhivatal az akció részeként a hazai hatósági gyakorlatban először egy komplett gépkocsit próbavásárol majd - közölték.



A tavalyi hasonló akcióban országszerte csaknem kétszáz kereskedést ellenőrzött a fogyasztóvédelem és a vállalkozások felénél jogsértést tapasztalt. A leggyakrabban a vásárlók könyvét nem találták, a termékek és szolgáltatások árainak feltüntetésében tártak fel hiányosságokat. Visszatérő mulasztásnak bizonyult az ITM közleménye szerint, hogy a használt autók szavatossági idejét félrevezető módon az előírtnál rövidebb időben jelölte meg a kereskedő.



A használt autókra jogszabály szerint kötelezően nem jár, de egyes cégek önként vállalhatnak jótállást. A kereskedőnek azonban minden esetben legalább egy év szavatosságot kell biztosítania a gépkocsikra. A minisztérium kiemelte: az idei év elejétől alkalmazandó új szabály, hogy a korábbi fél év helyett egy teljes esztendeig a vevőnek nincs bizonyítási kötelezettsége. Ha mentesülni akar a felelősség, a javítás költségeinek viselése alól, a szavatossági időszakban a kereskedésnek kell bizonyítania, hogy a hiba a jármű átadása után keletkezett.



A gyakorlatban előfordul, hogy kereskedő telephelyén lévő használt autó a bizományos értékesítés miatt egy magánszemélyé, az adásvétel így két magánszemély között jön létre - tették hozzá. Ebben az esetben az eladó szavatolja, hogy a gépkocsi a vásárláskor megfelelt az adott márkájú, típusú, korú, futásteljesítményű járművel szemben támasztható követelményeknek. Ha probléma merül fel, akkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy az általa egy éven belül észlelt hiba, vagy annak oka már akkor is megvolt az autóban, amikor átvette.



A használt autó átadás-átvételekor rendszerint rögzítik a gépkocsi állapotát, ha bejegyzik, hogy például rossz a váltó, emiatt utólag már nem emelhető kifogás. Ha magánszemély eladóval nem tudunk megegyezni, akkor az igényünk csak bírósági úton érvényesíthető. Kereskedőtől vásárlás esetén a vevő az egyszerűbb, gyorsabb és ingyenes békéltető testületi eljárást is választhatja egyedi ügye megoldása érdekében - ismertette az ITM.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közlemény szerint elmondta: "Ha használtan veszünk autót, a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében érdemes megbízható helyről, a jármű előzetes bevizsgálása után és előéletének ismeretében vásárolnunk".

Hozzátette: bár külön költséggel jár, de számos későbbi probléma elkerülését segíti, ha a kocsit független szervizben alaposan átnézetjük. A kiszemelt autó életútjának lényeges adatait már több mint három éve nyilvános adatbázisból, díjmentesen, elektronikus úton le lehet kérdezni. A veszélyhelyzeti intézkedések következtében sok autó műszaki vizsgáját hamarosan meg kell újítani, ezt célszerű lehet az eladótól elvárni - jelezte a helyettes államtitkár.