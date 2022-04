Közlekedés

Péntektől újra kaphatóak a MÁV balatoni és bakonyi napijegyei

Péntektől újra lehet utazni a Balatonnál és a Bakonyban azokkal a napijegyekkel, amelyek nemcsak vonaton, hanem buszon is érvényesek - közölte a MÁV Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a MÁV-Start az utóbbi években több, a belföldi turizmust ösztönző napijegyet vezetett be a legnépszerűbb területeken.



A tavalyi értékesítési időszakban több mint 30 ezren utaztak a napijegyekkel.



Kiemelték, hogy a Balaton24 és a Balaton72 korlátlan számú utazásra jogosít a Balaton körül. Ezek a konstrukciók kedvező ajánlatot nyújtanak a már a Balatonnál tartózkodóknak a tó partján elérhető turisztikai látványosságok felkeresésére is. Tavaly több mint 29 ezret váltottak a termékcsalád tagjaiból.



Idén a Balaton24 Duo és a Balaton72 Duo már nem elérhető - közölték. A megújult Balaton24 és Balaton72 azonban érvényes a Volánbusznak a tó keleti partján közlekedő járataira is. Így a termékekkel körbe lehet utazni a Balatont, valamint el lehet jutni turisztikailag népszerű, vasúttal ki nem szolgált településekre is, például Tihanyba.



A Balaton24 és a Balaton72 április 15-étől november 1-jéig minden napra megváltható.



A MÁV Zrt. arról is írt, hogy a tavaly bevezetett Bakony napijegy az egyik legszebb viszonylaton, a Cuha völgyében futó Veszprém-Győr vasútvonalon és a Volánbusz néhány környékbeli járatán korlátlan utazási lehetőséget biztosít az érvényesség napján.



Múlt évben 1300 ilyen terméket értékesítettek.



A Bakony napijegy április 15-étől június 18-áig és augusztus 29-étől október 31-éig csak szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerinti napokra váltható meg, június 19-étől augusztus 28-áig azonban minden napra megvásárolható - olvasható a közleményben.