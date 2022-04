Közlekedés

A tavaszi szünetben nosztalgiavonatok is közlekednek a Gyermekvasúton

A budapesti Gyermekvasút a húsvéti hosszú hétvégén is várja a kirándulókat, a vonatok 40-50 percenként indulnak a végállomásokról, és a tavaszi szünetben nosztalgiavonatok is járnak - közölte a MÁV az MTI-vel.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a fogaskerekű karbantartás miatt nem közlekedik, ezért a Gyermekvasút felső szakasza a város felől a 21-es és 21A buszokkal közelíthető meg, a kisvasútra a normafai megállónál lehet átszállni.



Kitértek arra is, hogy a Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeuma csütörtöktől keddig mindennap nyitva tart.