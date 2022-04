Gazdaság

Mutatjuk, hol a legdrágább és a legolcsóbb a benzin Európában

Néhány kivétellel Németországban a legmagasabbak az üzemanyagárak Európában a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői jelentése szerint. Az üzemanyag a magyar és a máltai kutakon a legolcsóbb. 2022.04.12 10:50 MTI

A benzin és a dízel drágább a német töltőállomásokon, mint Németország legtöbb közvetlen szomszédjánál - amint arról a Destatis az Európai Bizottság és a Szövetségi Kartellhivatal üzemanyagpiaci átláthatósági osztálya (MTS-K) adatai alapján beszámolt. A németországi autósok (április 4-én felvett adatok szerint) átlagban 2,06 eurót fizettek egy liter szuperbenzinért és egy liter dízelért egyaránt.



Németország közvetlen szomszédjainál a szuperbenzin literjének ára aznap csak Hollandiában (2,11 euró) és Dániában (2,09 euró) volt magasabb, míg a dízel olcsóbb volt mint Németországban: 2,04 euró Hollandiában és 1,93 euró Dániában.



A Németországgal határos országokban olcsóbbak voltak aznap az üzemanyagárak: Lengyelországban a szuperbenzin 1,42 euró, a dízel pedig 1,61 euró. Ausztriában a szuperbenzin 1,72 euró, a dízel 1,84 euró. Luxemburgban a szuperbenzin 1,73 euró, a dízel 1,76 euró. Csehországban a szuperbenzin 1,81 euró, a dízel 1,93 euró. Belgiumban a szuperbenzin 1,81 euró, a dízel 2,02 euró. Franciaországban a szuperbenzin 1,83 euró, a dízel 1,89 euró volt, tehát itt is olcsóbb volt a tankolás, mint Németországban. Svájcra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre hasonló adatok.



A benzin és a gázolaj ára a német benzinkutakon április első hetében is jelentősen magasabb volt, mint az ukrajnai háború előtt, bár a szuperbenzin és a dízel ára a március második és harmadik hetében mért csúcsértékekhez képest már csökkent. A háború február 24-i kezdete után az árak jelentős mértékben emelkedtek. Például február 21-én, nem sokkal a háború kezdete előtt a szuperbenzin még 1,80 euróba, a dízel pedig 1,66 euróba került literenként.



A húsvéti ünnepek alatt sok család tervez autóval vagy lakóautóval dél-európai országokba utazni. Az április 4-i adatok szerint az Olaszországba utazók például arra számíthatnak, hogy az üzemanyagárak ott valamivel alacsonyabbak lesznek, mint Németországban - a szuperbenzin és a dízel literje is 1,79 euróba kerül. Horvátországban a szuperbenzin 1,68 euró, a dízel 1,88 euró. Magyarországon számottevően olcsóbban lehet tankolni mint Németországban: a szuperbenzin 1,30 euró, a dízel pedig 1,42 euró. Svédországba viszont jóval többet kell fizetni: egy liter szuperbenzin 2,03 euróba, egy liter dízel pedig 2,44 euróba kerül.



A Destatis adatai szerint az EU-ban Magyarországon és Máltán a legalacsonyabbak az üzemanyagárak. A szuperbenzin Magyarországon a legolcsóbb, 1,30 euró literenként, Máltán pedig a második legolcsóbb, 1,34 euró. A dízel viszont fordítva, Máltán olcsóbb, 1,21 euró, míg Magyarországon 1,42 euró, az EU-ban a második legolcsóbb.



A szuperbenzin Finnországban a legdrágább, 2,15 euró literenként, a dízel pedig Svédországban, 2,44 euró literenként.