Gazdaság-közlekedés

ITM: sokszorosára nő az elektromos autók hazai ultragyors töltőhálózata

A tervezettnél korábban hozták meg a támogatási döntéseket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) polgári-katonai kettős célú és alternatív üzemanyagokat érintő közlekedési projektjavaslatairól. Magyarország a lengyelekkel holtversenyben a legtöbb nyertes pályázattal büszkélkedhet, öt hazai fejlesztési terv valósulhat meg összesen több mint 11 milliárd forint értékben. Közülük négy a tiszta és csendes elektromos autózás további térnyerését segíti elő az ultragyors töltőhálózat bővítésével és a fővárosi repülőtér belső töltőinfrastruktúrájának kiépítésével - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



Hangsúlyozták, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatási forrásként a transzeurópai hálózatok kiépítésének és korszerűsítésének felgyorsítását szolgálja. Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben tette közzé a CEF2 első közlekedési felhívását az új uniós ciklusban. Az ITM javaslata alapján Magyarország tizenhét projekthez kért összesen közel 110 milliárd forint támogatást. Az eredetileg nyárra ütemezett döntéshozatalt a polgári-katonai kettős célú mobilitási és a környezetkímélő alternatív üzemanyagok szélesebb körű használatára ösztönző projektjavaslatok esetében előbbre hozták. A csütörtökön véglegesített támogatási listák alapján a harminchét nyertes elképzelés között öt magyar fejlesztési terv is helyet kapott - írták a közleményben.







A tájékoztatás szerint a kettős célú mobilitási projektben öt dunántúli vasútvonalon tizenegy állomás infrastruktúra-fejlesztésének előkészítése valósul meg a katonai egységek és eszközök hatékonyabb, gyorsabb mozgathatósága érdekében. A beruházások egyúttal a polgári személy- és áruforgalom színvonalának emelését is szolgálják. Az elnyert támogatásból a megvalósíthatósági tanulmányok és a tervek elkészítésének, a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzésének, a tenderdokumentáció összeállításának költségei fedezhetők.



Magyarországon jelenleg mintegy 30 ultragyors, legalább 150 kilowatt (kW) teljesítményű töltőből vehetnek fel üzemanyagot az elektromos autók. Három vállalati kezdeményezésű projektben most mintegy 70 helyszínen épül ki további 220 korszerű töltőpont. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 165 e-töltőállomást telepíthetnek a földi kiszolgáló járművek, a reptéri személyzet és vállalkozások számára. A beruházásokkal újabb lendületet kap a klímabarát járművek térnyerése Magyarországon. Az élénkülés már az elmúlt időszakban is látványos volt, tavaly év eleje óta közel 28 ezerről majdnem 48 ezerre nőtt a zöld rendszámos autók száma, mintegy felük tisztán elektromos - ismertetik a közleményben.

Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz eddigi fordulóiban 680 milliárd forint összértékű közlekedési beruházás megvalósításához nyert el forrást. Az ITM sikeres pályázatainak köszönhetően a CEF keretből már mintegy 355 milliárd forint hasznosul hazai közlekedési fejlesztésekben. A többi között megépült a Monostori-híd Komáromnál a Dunán, végig négysávossá bővült az M15, zajlik a Déli összekötő vasúti híd felújítása, harmadik vágányának építése. A CEF fedezi a bécsi leágazással tervezett varsói gyorsvasút hazai szakasza környezetvédelmi munkarészeinek költségeit is. A jelenleg nyitott körben nyáron dönthetnek majd az Európai Bizottság és a tagállamok képviselői a további magyar projektjavaslatok támogatásáról - tájékoztatott az ITM.