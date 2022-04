Baleset

Így történt a végzetes tragédia Mindszentnél - videó

A mindszenti Déli úti vasúti átjáróban jól működött a biztosítóberendezés, ennek ellenére a tilos jelzés mellett kedd reggel egy munkásokat szállító kisteherautó hajtott a motorvonat elé, ami a csapódás erejétől kisiklott. A benne utazók közül öten a helyszínen életüket vesztették. A vonaton és a járműben több mint tízen sérültek meg.

Tíz mentőautót és mentőhelikoptert is riasztott a Szegedi Mentésirányítás a kedd hajnali mindszenti vasúti balesethez, ahol összesen 18 sérültet láttak el a perceken belül helyszínre érkező mentők. A tömeges balesetnek minősülő szerencsétlenség felszámolása a legmagasabb szakmai színvonalon történt, a sérültek gyors osztályzását és ellátását követően, a kárhelyparancsnok négy kórház közt osztotta el a sérülteket, akik közül többen súlyos sérüléseket is szenvedtek. Öt fő esetében, sajnos csak a halál tényét állapíthatták meg az életmentők - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A döbbenetes baleset térfigyelő kamerán

"Tavaly 86 esetben azt gondolták a közlekedők, hogy erősebbek a vonatnál. Nem lett igazuk" - írta az eset után Facebook-oldalán a Magyar Rendőrség.



Az elmúlt év baleseti helyzeteit elemezve az derül ki, hogy a figyelmetlenség és a tudatos szabályszegés a legfőbb ok, de nem elhanyagolható az a jelenség sem, hogy nagy forgalom esetén bentragadnak az átjáróban az autósok.



Tapasztalat még, hogy a járművezetők mellett a kerékpárosok és gyalogosok is gondatlanok. Eltereli a figyelmüket a zenehallgatás, a mobilozás, illetve rossz időben a kapucnis ruha, kabát is gátolja az észlelést. Kétvágányú pályán az elhaladó vonat után közvetlenül elindulnak, nem várják meg a szabad jelzést, de nem látják a másik sínpáron, ellenkező irányból gyorsan érkező vonatot.



A vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban nincs esélye az ütközés elkerülésére. A kimenetel megjósolható...

Egészen biztos, hogy a vonat erősebb.



Így közlekedj vasúti átjáróban

– Fokozott óvatossággal közelítsd meg!

– Csak akkor szabad áthajtani, ha kétséget kizáróan meggyőződtél arról, hogy nem jön a vonat ÉS mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad.

– Folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 kilométeres sebességgel menj át!

– Az átjáróban és előtte előzni tilos!

– Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít!

– A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is!

Tartsd tiszteletben a vonatot! - tanácsolták.