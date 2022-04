Közlekedés

Háromnapos közúti akcióban ellenőrzik a teherautókat és buszokat

Háromnapos közúti akcióban ellenőrzik a teherautókat és a buszokat, a keddtől csütörtökig tartó ellenőrzéssorozatban a közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy- és áruszállító járműveket szűrik ki és szankcionálják - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-t.



A fővárosi és megyei kormányhivatalok az országos akcióban a teherautók és autóbuszok műszaki állapotát, menetíró berendezéseit, a rakomány rögzítését vizsgálják. A közlekedési hatóság a kockázatosnak minősített járműveket a veszélyt előidéző ok megszüntetéséig kijelölt pihenőhelyen visszatarthatja - áll a közleményben.



Az ECR (Euro Controle Route) nemzetközi akció részeként április 5. és 7. között a járművezető, a rakomány és a gépjármű alkalmasságát igazoló dokumentumokat vizsgálják. Ellenőrzik a jármű és rakománya súlyát és azt, hogy az utóbbit megfelelően rögzítették-e - közölték.



A közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendeli, ha "alapos gyanú merül fel", hogy nem tesz eleget a jogszabályi követelményeknek és a környezetvédelmi előírásoknak, engedély nélkül alakították át vagy engedélyezett átalakítás után a hatóságnak nem mutatták be - írták.



Az ITM közölte azt is, hogy érvénytelenítik az autóbusz vagy teherautó forgalmi engedélyét, ha további részvétele a forgalomban közvetlen balesetveszéllyel jár vagy a kötelező engedélyek hiányában végeztek vele szolgáltatást.